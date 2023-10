Regionali, Lo Russo apre al M5S: "Grillini diversi dal 2016. C'è stata un' evoluzione di contenuti" [FOTO]

Dopo anni di scontri politici e verbali, spesso anche accesi, il sindaco Stefano Lo Russo apre al M5S . L'occasione è stato l'incontro promosso da Dumsedafe, che si è svolto oggi al Circolo la Posta. Un appuntamento a cui hanno preso parte anche ex esponenti del mondo politico, dall'ex Sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino all'ex candidata di Torino Bellissima Cristina Seymandi . Sicuramente la protagonista del gossip dell'estate, insieme all'ex fidanzato Massimo Segre , non ha mancato di attirare la curiosità dei presenti.

Lo Russo sfavorito nel 2021

Ai più attenti conoscitori del mondo politico non è sfuggita però l'apertura di Lo Russo ai grillini in ottica Regionali. Il centrosinistra, per l'appuntamento elettorale del 2024, parte sfavorito. Uno scenario analogo a quello che si trovò Lo Russo davanti nel 2021, quando vincitore era dato Paolo Damilano con il centrodestra.