Viabilità, dal 14 ottobre riapre la Sp 216 per raggiungere il centro di Bardonecchia

Dal 14 ottobre riapre la Sp 216 per raggiungere il centro di Bardonecchia

Sopralluogo nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre a Bardonecchia del vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo che, accompagnato dalla sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti e dal personale della Viabilità della Città metropolitana, ha voluto verificare lo stato di avanzamento dei lavori sullla Sp 216 del Melezet all’altezza della rotonda dove si trova la Polizia di Stato, dove la colata di fango dal 13 agosto ha interrotto la viabilità provinciale verso il centro del Comune.

Eliminati i detriti, ripristinata la rotatoria e eseguito il nuovo manto stradale, la strada sarà riaperta, probabilmente, a partire dal prossimo week end.

“È un grande risultato di cui sono molto soddisfatto” ha commentato Jacopo Suppo “la quantità di detriti che si era riversata sulla strada era davvero impressionante ed i danni ingenti. Invece in due mesi esatti, con un grandissimo impegno, per il quale ringrazio tutto il personale della nostra Viabilità, Bardonecchia è di nuovo pienamente accessibile.

Sopralluogo anche al vallo di Melezet

Il sopralluogo ha riguardato anche l’area della costruzione del Vallo del Melezet, distinta in 3 lotti operativi. Proseguono i lavori per il II lotto di opere di sistemazione del versante roccioso nella frazione Melezet di Bardonecchia, nel tratto della Strada Provinciale 216 interrotto dal maggio 2010 a causa di una imponente frana staccatasi dalla parete delle “Rocce del Rouas”. I 2000 metri cubi di materiale franati a valle avevano invaso la sede stradale e causato danni ad alcuni fabbricati. Da allora il tratto della Provinciale 216 interessato dalla frana è chiuso al traffico ed è stato realizzato un bypass alternativo, che consente comunque di raggiungere il piazzale degli impianti di risalita del Melezet e la frontiera italo-francese al Pian del Colle.

Il primo lotto, ormai quasi concluso, è stato finanziato e realizzato dalla Sitaf spa e consiste nella realizzazione del vallo-rilevato paramassi in corrispondenza delle civili abitazioni del Melezet.

Il secondo lotto, già finanziato dalla Regione Piemonte per 3,5 milioni di Euro è in corso di realizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino e consiste nel completamento del vallo rilevato nel tratto di monte e nel ripristino di parte della strada provinciale interrotta.

Il terzo lotto, attualmente in attesa di finanziamento, con una spesa stimata in 1,2 milioni, è mirato al completamento delle opere stradali per il ripristino definitivo della Provinciale 216 e al miglioramento dell’accesso alla borgata ed ai parcheggi.