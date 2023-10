Circo Contemporaneo: al via “Caleidoscopio”, il primo tempo della Stagione di Spazio Flic

"Caleidoscopio" è il titolo della Stagione Spazio FLIC 2023/2024, cartellone di spettacoli che la Scuola di Circo di Torino propone presso il Centro Internazionale per le Arti Circensi.

Tra il 14 ottobre 2023 e il 6 gennaio 2024 va in scena il Primo Tempo con 7 spettacoli, di cui tre prime nazionali, in 13 appuntamenti, tra compagnie ospiti, spettacoli tout public, uno show pensato espressamente per famiglie nei giorni dell’Epifania, gli storici Circo in Pillole con protagonisti gli allievi dei corsi professionali e il varietà di Natale con gli allievi dei corsi amatoriali.

Il 14 e il 15 ottobre si inizia con lo spettacolo “Rojo” di Mireia Miracle in prima nazionale, proposto in collaborazione con il festival ed il network Le Pagliacce. Le altre prime nazionali sono in programma il 28 e il 29 ottobre con “Nous” della compagnia francese CirkVOST e il 2 e 3 dicembre con “Cha Cha Chabelita” del collettivo francese Vous Revoir. Dal 3 al 6 gennaio va in scena “Juri The Cosmonaut” di e con Giorgio Bertolotti, spettacolo pensato soprattutto per un pubblico di famiglie e bambini, due repliche al giorno. I Circo in Pillole sono in programma il 5 novembre a cura di Francois Julliot e il 17 dicembre a cura di Francesco Sgrò.

La Flic Scuola di Circo di Torino è la prima scuola professionale di circo contemporaneo italiana nata all’interno della storica Reale Società Ginnastica. Nei suoi 21 anni di attività ha accolto artisti da tutto il mondo e ha creato una rete di relazioni che la rendono un punto di riferimento per la community europea del settore.

INFORMAZIONI: tel. 011.530217; email booking@flicscuolacirco.it