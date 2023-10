Aurora: albero tagliato, albero abbandonato... e lui sta per scivolare nella Dora

Circa 10 giorni fa avevamo documentato il taglio, da parte dei tecnici incaricati dal Comune, di un albero in lungo Dora Firenze, nei pressi del “Ponte del Carbone” tra via Aosta e via Bologna. Si trattava di un grande tiglio presente sulla sponda del fiume, abbattuto perché malato.

I resti dell'albero

A distanza di oltre una settimana dall'intervento, però, potrebbero esserci altre criticità in vista: i grossi pezzi di tronco e i rami con cui è stato letteralmente “fatto a pezzi” l'albero durante l'abbattimento, infatti, non sono stati rimossi dalla scarpata e ora rischiano di scivolare nel fiume.

In caso di caduta nelle acque della Dora, il rischio è quello che i residui del tiglio vengano trascinati dalla corrente andando a intasare il greto del fiume più a valle – ad esempio in prossimità di qualche ponte – con conseguente pericolo in caso di piena.