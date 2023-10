Blitz all'alba: la Polizia fa di nuovo irruzione nello stabile di corso Regina Margherita ostaggio della droga (dove andò anche Meloni)

Era già successo nei mesi scorsi, ma all'alba di questa mattina gli agenti della Polizia sono tornati in azione con un blitz in uno stabile di corso Regina 162. Non una novità, appunto, perché la casa - già in un passato piuttosto recente - era stata oggetto di controlli.



Operazioni che tuttavia si sono rese di nuovo necessarie a causa di una condizione di degrado e di presenza di attività fuorilegge ancora piuttosto presente. Soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di droga.



Sul posto si sta recando anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per verificare di persona la situazione. "Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di attività illecite che avvenivano in questo palazzo e, come abbiamo fatto anche in corso Giulio Cesare 169, prima dell'estate, anche oggi ci occupiamo insieme alle forze dell'ordine per un controllo capillare di un palazzo che versa in condizioni fatiscenti".



"La sfida? Riportare la legalità e c'è un tema di sicurezza. Dobbiamo intervenire dove ci sono fenomeni criminali, cercando di accompagnare le persone più fragili, come le tantissime persone che sono vittime del racket degli affitti. Saranno attivati anche i servizi sociali, se necessario".



"E' necessario che il governo accenda i fari sulla nostra città. Sono centinaia gli agenti di polizia che mancano in questa città. Ci sono almeno 500 agenti in meno. Invito il ministro Piantedosi a Torino e sono lieto di accompagnarlo nelle zone più difficili. La sicurezza si fa con azioni concrete".

In questo palazzo venne anche il premier Meloni, due anni fa, in occasione della campagna elettorale. "Spero che questo governo dia l'attenzione giusta alla nostra città. Si può vedere, da allora, che poco sia cambiato. La sicurezza si affronta con fatti concreti e investimenti. In alcune zone bisogna fare grossi passi avanti, ma per farlo servono risorse. Torino è in una situazione molto critica, come per l'ufficio stranieri che si trova in un edificio non adeguato".

Stando ai dati comunicati dalla questura, sono 11 le persone denunciate, chi per furto elettricità chi per occupazione abusiva, più altre 3 denunciate sul posto. Sequestrata anche della droga, in basse quantità e a carico di ignoti.