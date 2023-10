Doppia data torinese per Willie Peyote durante il suo tour Non è (ancora) il mio genere

Mancano poche settimane al ritorno sul palco Willie Peyote, il cantautore torinese che con la sua band si appresta a portare il suo sound e le sue rime inconfondibili nei più importanti club italiani con il NON È (ANCORA) IL MIO GENERE CLUB TOUR 2023.

Il tour ha già registrato il tutto esaurito per il primo dei due concerti al Teatro della Concordia di Venaria Reale e per quello all’Estragon di Bologna.

Il tour sarà l’occasione per portare sul palco i brani che da anni scaldano il pubblico oltre al nuovo singolo “FRECCIAROSSA”. Questo nuovo inedito (pubblicato a settembre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia) è arrivato dopo la pubblicazione lo scorso maggio di “PICASSO”.

“FRECCIAROSSA” e “PICASSO” sono due brani inediti arrivati dopo la pubblicazione dell’ultimo disco “PORNOSTALGIA” (album che ha debuttato nella top10 della classifica dei dischi più venduti e ascoltati in Italia) e proseguono nel viaggio che Peyote ha intrapreso all’inizio della sua carriera con la scelta di pubblicare brani che permettessero al pubblico di muoversi e al contempo riflettere grazie a testi per niente banali (anche laddove il tema poteva indurre a crederlo).

Inoltre, Peyote ha recentemente collaborato insieme a Frankie HI-NRG MC al brano “Vermi” di Mobrici, canzone specchio della società che ci circonda.

Grazie a 6 album pubblicati dal 2011 al 2022 (ognuno di questi utile a comprendere la complessa anima musicale e autoriale dell’artista torinese) Willie Peyote (al secolo Guglielmo Bruno) ha costruito così un rapporto davvero unico con il suo pubblico che lo ha sostenuto negli anni apprezzando soprattutto live la sua capacità di maneggiare il palco accompagnato da una band sempre composita e di grandi professionisti.

Per info: www.ticketone.it