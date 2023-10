Giorgio Giardina è il nuovo presidente della lista civica Torino Domani

Giorgio Giardina, consigliere della Circoscrizione 7, è il nuovo presidente della lista civica Torino Domani.

È stato eletto oggi, sabato 14 ottobre, dall'assemblea annuale dei soci di Torino Domani, che si è tenuta in via Baltea 3, a Torino.

“Sono onorato e felice di quest'incarico, che i soci di Torino Domani mi hanno affidato – ha detto il neo presidente – cercherò di rappresentare al meglio gli interessi della lista civica, che si possono riassumere in una città più a misura di cittadino, più solidale, più vivibile per tutti. Siamo all'interno della coalizione del centro sinistra e sin da subito sono pronto a partecipare e a portare il mio contributo e quello della nostra lista civica nei tavoli di concertazione della città, per costruire insieme il presente e il futuro di Torino”.

Giardina - consulente informatico specializzato in sicurezza dati e privacy – è coordinatore del "Forum per la promozione e rigenerazione territoriale di Borgo Dora, Cortile del Maglio e San Pietro in Vincoli" della Circoscrizione 7, un'iniziativa di valorizzazione del territorio, ideata dallo stesso consigliere di Torino Domani, con l'obiettivo di far crescere, attraverso la collaborazione attiva di cittadini, operatori economici, associazioni e comitati di quartiere, la partecipazione dei residenti nella discussione sulla rigenerazione urbana dell'area.

Sua anche la mozione presentata a giugno in Circoscrizione 7 sulle “Iniziative per la conservazione delle risorse idriche attraverso sistemi di raccolta delle acque piovane e politiche di utilizzo responsabile dell'acqua”, per prevedere azioni volte al recupero delle acque piovane, nonché di sistemi di ottimizzazione del drenaggio urbano, all'interno dell'attuale fase di revisione generale del vigente Piano Regolatore della Città.

Giorgio Giardina succede alla presidenza a Massimiliano Orlandi: “Che ringrazio per tutto ciò che ha fatto per la nostra città e per la nostra lista civica e che sono certo continuerà a fare, portando nel dialogo cittadino il suo prezioso contributo”, ha sottolineato.

Al neo eletto presidente, gli auguri dei compagni di lista, a partire dall'assessore della Città, Francesco Tresso, dalla consigliera comunale Tiziana Ciampolini, e da tutti gli eletti nelle Circoscrizioni cittadine e soci di Torino Domani.