Torino trionfa nella nuova guida del Gambero Rosso: la "novità" sono le Tre forchette per il Cambio

Tre forchette per il ristorante Del Cambio

Sono cinque le proposte che hanno meritato le mitiche "Tre Forchette". E accanto a due certezze - le conferme di Piazza Duomo ad Alba (CN), con Enrico Crippa che merita anche il Premio Speciale come migliore menu degustazione e Villa Crespi di Cannavacciuolo a Orta San Giulio (NO), che ha fatto la sua prima comparsa in vetta esattamente 20 anni fa, nell’edizione 2003 - compare anche per la prima volta il ristorante Del Cambio di Torino, storico e legato ai ricordi di Camillo Benso Conte di Cavour e dell'origine della nazione. Tre forchette e debutto anche per altre due proposte cuneesi: Guido a Serralunga d'Alba e l’Antica Corona Reale di Cervere.