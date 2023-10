Youssof Altoukhi ha ispirato numerosi giovani a investire in criptovalute e a realizzare i loro sogni milionari. Mentre Youssof Altoukhi è uno dei tanti trader che hanno tratto profitto dai primi investimenti in Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), diversi esperti hanno indicato VC Spectra (SPCT) come la migliore criptovaluta su cui investire nel 2023.

Analizziamo i fatti e la migliore criptovaluta da comprare oggi.

Sintesi

Gli investitori di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) si aspettano cali più marcati nel 2023.

Youssof Altoukhi potrebbe abbracciare VC Spectra (SPCT) come prossimo investimento redditizio.

La storia di Youssof Altoukhi - colui che ha comprato criptovalute a 13 anni

Youssof Altoukhi ha ricevuto una notevole attenzione da parte della comunità crittografica in quanto giovane imprenditore di successo e creatore di Y Coin ($YCO). Youssof Altoukhi ha iniziato a investire in vari asset come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) quando aveva solo 13 anni, cosa che gli ha permesso di diventare uno dei più giovani milionari autoprodotti della Gran Bretagna.

Il diciassettenne Youssof Altoukhi conta oggi oltre 64.000 follower su TikTok e molte importanti testate, come Forbes, hanno deciso di condividere la sua storia di successo.

Mentre gli appassionati di criptovalute attendono la prossima mossa di investimento di Youssof Altoukhi, gli esperti ritengono che il Bitcoin continuerà a cedere sotto la crescente pressione di vendita e scenderà sotto i 25.600 dollari entro la fine del 2023. A conferma di questo sentimento, il BTC è sceso del 3,998% in sette giorni, passando da 27.945 dollari del 6 ottobre a 26.812 dollari del 13 ottobre.

D'altro canto, i tori ritengono che la potenziale approvazione da parte della SEC di un ETF sul Bitcoin potrebbe consentire al BTC di salire oltre i 29.000 dollari entro la chiusura del 2023.

Nel frattempo, i tori di Ethereum lodano ETH come il miglior investimento in criptovalute oggi, grazie alla crescente popolarità degli ETF sui futures di Ethereum. Nel migliore dei casi, Ethereum (ETH) potrebbe superare il livello di 1.900 dollari entro la fine del 2023.

Tuttavia, Ethereum (ETH) è sceso del 5,488% in cinque giorni, da 1.633 dollari dell'8 ottobre a 1.543 dollari del 13 ottobre. Quindi, al contrario, gli orsi di ETH si aspettano cali verso la fascia dei 1.450 dollari entro la fine dell'anno.

VC Spectra (SPCT) è pronta a eclissare i suoi avversari nella corsa alle criptovalute

Gli analisti di mercato suggeriscono VC Spectra (SPCT) come la migliore criptovaluta in cui investire nel 2023 grazie al suo incredibile potenziale di crescita. Inoltre, gli esperti ritengono che le caratteristiche rivoluzionarie del token potrebbero ispirare molti trader di successo, come Youssof Altoukhi, ad abbracciare SPCT durante la prevendita pubblica in corso.

VC Spectra (SPCT) è un hedge fund decentralizzato guidato dalla comunità e destinato a rivoluzionare le piattaforme FinTech e blockchain. Inoltre, gli utenti di VC Spectra (SPCT) possono sfruttare l'ampia analisi del rischio della piattaforma per massimizzare i profitti derivanti dalle loro decisioni di investimento informate.

VC Spectra (SPCT) si basa sulla blockchain Bitcoin e possiede un meccanismo di deflazione. Gli aderenti ricevono molteplici vantaggi unici, come l'accesso esclusivo agli sconti pre-ICO e i diritti di voto per le future vendite seed/private. Inoltre, gli utenti di VC Spectra (SPCT) possono esplorare diverse nicchie di mercato e ricevere un buyback trimestrale dai profitti dei loro investimenti.

VC Spectra (SPCT) è attualmente disponibile a soli 0,044 dollari, il che significa che gli investitori della Fase 3 potrebbero ricevere fino all'82% di guadagno quando SPCT raggiungerà il previsto obiettivo di prevendita di 0,080 dollari. Sebbene l'obiettivo di 0,080 dollari rappresenti un'impennata di ben 10 volte rispetto agli iniziali 0,008 dollari, gli investitori della Fase 1 hanno già ottenuto guadagni del 450%.

Le ricompense potrebbero aumentare notevolmente dopo il lancio ufficiale, e questo è un altro motivo per cui gli esperti elogiano VC Spectra (SPCT) come una delle migliori criptovalute del 2023. VC Spectra (SPCT) potrebbe essere la prossima scelta di investimento dei migliori trader come Youssof Altoukhi, quindi assicuratevi di partecipare subito e di ricevere un bonus del 100% su tutti i depositi!

