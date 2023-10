Teatro, Sax Nicosia porta le "regine" al Baretti: una stagione tutta al femminile con le Nina's capofila [VIDEO]

Largo alle donne. Il Teatro Baretti, che da 20 anni porta le produzioni indipendenti nel cuore di San Salvario, ha scelto Sax Nicosia per dare un'impronta riconoscibile alla sua stagione. E lui non ha deluso. Il nuovo direttore artistico si è infatti subito presentato con le idee chiare: ha puntato su giovani attrici emergenti e in rampa di lancio, tra i nomi più conosciuti del panorama italiano e locale, e ha scelto spettacoli che raccontassero il femminino in ogni sua sfaccettatura.

Ecco, dunque, il tema delle "regine, ", "con la r minuscola", spiega Nicosia, "a simboleggiare uno status personale di consapevolezza, una regalità che proviene dalla coscienza di sé e non concessa da altri. E con la virgola e lo spazio vuoto, a suggerire un elenco potenzialmente infinito di declinazioni, ruoli, condizioni possibili del genere femminile".

Ecco come il direttore artistico ci ha raccontato la stagione del Baretti:

In cartellone 11 spettacoli. Le regine protagoniste sono sorelle, veggenti, informate, carcerate, musiciste, manipolatrici, bambine, testimoni. A portarle sul palcoscenico, tra le altre, Elisabetta Pozzi, Laura Marinoni, Olivia Manescalchi, Valentina Virando, Francesca Bracchino, Viola Marietti, Alice Giroldini.

L'apertura di stagione, il 26 e 27 ottobre, è affidata alle Nina's Drag Queens, una compagnia unica nel panorama italiano a coniugare la maschera del travestitismo con i grandi classici del teatro mondiale, mescolando pop, performing art, cabaret, stand up, opera lirica.

Uno è lo spettacolo prodotto dal teatro Baretti, due le regie di Sax Nicosia. Ci sono poi collaborazioni con Piemonte dal Vivo e una produzione con il Teatro Colosseo. Il 27 e 28 gennaio la tradizionale maratona di 30 ore dedicata alla musica di Mozart in varie location della città. Il Cartellone completo si può consultare sul sito web del Cineteatro Baretti: cineteatrobaretti.it/teatro/regine

La conclusione, sul tema "regine", la lasciamo ancora a Sax Nicosia: "Quando ero piccolo io mi sentivo re o regina se raccontando una storia ai miei compagni di classe, a mio fratello, a mia mamma trovavo nei loro visi risate, sorpresa, paura, coinvolgimento e totale adesione al mio mondo-altro. L’aver provocato meraviglia lasciava in me una potente eco fino a che non mi addormentavo. La bramo ancora quella sensazione, ogni volta che entro in scena o mi siedo in platea. Venite a cercarla anche voi al teatro Baretti: siete l’elemento più importante di questa famiglia, e senza di voi non ci sarebbe nessuna corona da indossare".