"Torino, luoghi, racconti": il 20 ottobre la mostra artistica trova spazio a Vol.To

Venerdì 20 ottobre alle ore 18.30, la sede del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. ETS (via Giolitti, 21 a Torino) ospiterà l’inaugurazione della mostra allestita dall’Associazione “Aderenza Artistica Culturale Vanchigliese” per festeggiare i suoi 40 anni di attività.





La rassegna artistica, composta da 15 opere (14 quadri e 1 fotografia), si intitola "Torino, luoghi, racconti...", e sarà possibile vederla fino al 16 novembre da martedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30, e sabato dalle 10 alle 12.

L’esposizione ha come principale filo conduttore Torino e alcuni suoi dettagli, non sempre conosciuti: dalla punta della Mole Antonelliana a un singolare portone della centralissima Via Po, passando anche da uno scorcio insolito della Gran Madre e uno suggestivo di un Corso Cairoli innevato, le opere (e con esse le mai banali didascalie di accompagnamento) aiutano a raccontare, e in qualche modo a tramandare, storie poco conosciute, ma affascinanti, della nostra città. A curare l’esposizione Daniela Bruno, la presidente dell’Associazione “Aderenza Artistica Culturale Vanchigliese”.