Moncalieri, guidatore perde il controllo e camion e finisce nella scarpata: paura sulla tangenziale sud

Attimi di paura nella serata di oggi, martedì 17 ottobre, sulla tangenziale sud di Torino. Un incidente è avvenuto all'altezza di Vadò, nel territorio del comune di Moncalieri: un grosso autoarticolato è finito fuori dalla carreggiata, andando a finire nella vicina scarpata.

Nessuna conseguenza per la circolazione

Sul posto sono immediatamente arrivati Polizia stradale e sanitari del 118, ma per fortuna non si registra alcun ferito. Il traffico risulta regolare, in quanto il semirimorchio occupa la corsia di emergenza e solo una piccola parte della prima corsia.