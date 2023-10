Torta di mele: un dolce benvenuto all’autunno

Praticamente diffuso in tutto il mondo, in diverse versioni e con molteplici varianti, questo dolce non è solo un grande classico della pasticceria internazionale, ma anche un evergreen che non stanca mai e che si può preparare in tutte le stagioni.

Un must per tutte le cucine

È un dolce davvero “globalizzato” e “globalizzante”, che nel corso dei secoli, è stato declinato in numerose varianti geografiche e che, ancora oggi, sopravvive intramontabile praticamente in tutte le aree del mondo: dall’Italia con le sua torta di mele classica e quella rustica, agli Stati Uniti d’America con la loro celebre Apple butter americana e al Sud America con la Pie de manzana peruviana, passando per la terra d’Oltralpe (dove si trovano le francesi Tart Tatin e Clafoutis, lo Strudel austriaco, l’Apfel Berliner tedesco, la Appelkaka svedese, le frittelle Oliebollen met appel olandesi, la Eplekake novegese e Olad’i e alla Sharlotka della Russia).

Attraversando la manica si può gustare l’Apple dumpling all’inglese, mentre spostandosi a est si incontrano altre tipicità come il Charoset turco, le Firikia Glyko cipriote. Questo dolce ha raggiunto anche il continente oceanico, prendendo forma nella Lumberjack cake australiana.

L’elenco potrebbe allungarsi incredibilmente, come un vero e proprio itinerario attorno alle cucine di tutto il globo, perché non c’è Paese, famiglia o casa in cui almeno una volta non sia stato realizzato un dolce a base di mele.

Ogni occasione è buona per gustare una delizia

Che si tratti di colazione, merenda o fine pasto, è sempre il momento giusto per una fetta di torta di mele! Grazie alla sua consistenza compatta ma al tempo stesso umida, si presta bene all’inzuppo ma anche ad essere mangiata da sola, accompagnata con una tazza di tè, caffè, cappuccino e chi più ne ha più ne metta.

Buona calda, tiepida o fredda, accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia, una cucchiaiata di crema o un ciuffo di panna montata, facile da trasportare e capace di sorreggere le candeline, è un dolce passepartout per le feste di compleanno, i pic nic e i pranzi all’aperto, ma anche per tutte quelle occasioni in cui, invitati per una cena domestica da amici o parenti, si vuole fare bella figura omaggiando i padroni di casa con un dolce contributo.

Un dolce per quattro stagioni

Uno dei vantaggi della torta di mele è il fatto di non essere legata a una stagione esclusiva: poiché esistono migliaia di varietà di mele, che maturano in periodi diversi dell’anno, questo dolce può essere preparato in qualsiasi periodo.

In particolare, quando arriva l’autunno, la torta di mele è un buon modo per rincuorarsi e rendere meno triste l’arrivo dei primi freddi riempiendo la casa del calore del forno e del profumo inebriante che riporta alla mente momenti piacevoli legati all’infanzia.

In questo periodo ci sono diverse varietà di mele che attendono proprio la fine del “solleone” per essere pronte alla raccolta: Golden delicious, Granny smith, Renette, Fuji, Stark.

Dal forno al calice: autunno anche da bere

“Ottobre piovoso, campo prosperoso”. Così recita un proverbio che attinge alla cultura popolare agricola e contadina. Questo mese vede infatti l’arrivo nei mercati di molti preziosi frutti e ortaggi, tra cui la tanto amata zucca, le castagne, i cachi e così via… ma anche di vendemmia e feste ad essi collegate.

In questo mese si concentrano un gran numero di eventi e ricorrenze legate soprattutto al vino e, più in generale al bere ciò che proviene dalla fermentazione alcolica dell’uva, ma non solo.

Le mele anche in questo caso tornano sotto i riflettori sottoforma di sidro che, perché no, potrebbe essere un accompagnamento ideale anche per uno dei dolci più celebrati al mondo, che con questa bevanda condivide l’ingrediente protagonista.