Torino, la reazione è d’obbligo ma sabato all’Olimpico arriva l’Inter

Dopo la sosta per le Nazionali riprendono tutti i campionati e quindi anche la Serie A, che riparte dalla nona giornata. Il Torino ha approfittato della pausa per mettersi alle spalle un periodo molto difficile, e spera di ripartire al meglio e fare un bel bottino di punti da qui a Natale. La serie di partite non comincia però con un impegno facile, perché all’Olimpico Grande Torino arriva l’Inter di Simone Inzaghi, furiosa dopo il ko casalingo contro il Bologna, con il quale ha perso la vetta della classifica.

I nerazzurri partono favoriti in questa trasferta, ma i bookmaker non si aspettano tanti gol, perché gli ultimi precedenti sono stati abbastanza bloccati e con poche emozioni. Su Sportytrader è disponibile un’analisi completa dei migliori siti di scommesse sportive che offrono una quota alta per il successo del Toro: probabilmente gli operatori non azzardano a puntare suii padroni di casa visto non battono l’Inter dal 2019, quando decise la gara una rete di Armando Izzo.

Torniamo dunque ai granata, che non vincono da quattro turni e che sono reduci anche dalla pesante delusione del derby perso, il settimo negli ultimi nove. Il presidente Urbano Cairo ha rinnovato la fiducia a Ivan Juric, ma le difficoltà del Toro in questa fase sono evidenti, soprattutto a livello offensivo, come dimostrano le tre partite di fila senza andare a bersaglio. In casa il Torino è ancora imbattuto in questa stagione, con 2 vittorie e 3 pareggi, se si considera anche il successo in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Adesso però arriva una squadra di livello molto superiore a tutte quelle affrontate in casa.

Passiamo allora all’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi era partita nel migliore dei modi in questo campionato, per poi subire un paio di battute d’arresto a San Siro, prima con il Sassuolo e poi con il Bologna. Il 2-2 con i felsinei ha tolto la vetta al Biscione, conquistata momentaneamente dai rivali cittadini del Milan. I nerazzurri hanno magari accusato un po’ le fatiche della Champions League nelle ultime settimane, ma complessivamente la prima parte di stagione è stata altamente soddisfacente. Lautaro Martinez e compagni hanno mantenuto la porta inviolata già in sei occasioni e vantano al momento sia il miglior attacco che la miglior difesa del campionato (21 gol fatti e 5 subiti).

Focalizziamoci ora sulle probabili formazioni. I padroni di casa sono sempre alle prese con l’emergenza difensiva per via degli infortuni di Buongiorno, Djidji e Sazonov. Nel terzetto di difesa con Schuurs e Rodriguez sarà dunque riproposto ancora Tameze, mentre in mediana sempre Ricci e Ilic. Nessun cambio neanche sugli esterni con Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, ma ora è rientrato anche Vojvoda, che rappresenta una valida alternativa. Sulla trequarti Vlasic e Seck sono favoriti su Radnjic per supportare Duvan Zapata. Pochi dubbi per gli ospiti, con Pavard che affianca Acerbi e Bastoni in difesa. Mkhitaryan ancora favorito su Frattesi in mezzo al campo con Barella e Calhanoglu, e Lautaro e Thuram in avanti.