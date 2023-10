A Torino nel 2024 apre il museo del cioccolato: indirizzo e dettagli della "casa" dei golosi

A Torino nel 2024 aprirà il museo del cioccolato . L'indirizzo della nuova "casa" di tutti i golosi sarà via Paolo Sacchi 42, dove c'è Pfatisch . Proprio sotto la storica pasticceria verrà allestito uno spazio espositivo, dalla volontà di Francesco Ciocatto e del belga Eddy Van Belle . L' investimento complessivo per la realizzazione sarà di circa un milione di euro .

Primo museo in Italia così dettagliato

La novità è stata annunciata dall'assessore al Commercio Paolo Chiavarino , durante la presentazione di CioccolaTò . " In Italia - ha spiegato l'esponente della giunta comunale - non esiste un museo così dettagliato".

La storia

Secondo i libri il duca di Savoia Emanuele Filiberto il 7 febbraio 1563, in seguito al trasferimento della capitale da Chambery a Torino, offrì ai torinesi una tazza di cioccolata calda come ben arrivato.

L'allestimento

Entro la fine del 2023 verrà terminato l'allestimento del museo del cioccolato di Torino, che verrà inaugurato nel 2024. Nello spazio culturale di via Sacchi 42 non sarà presente solo Pfatisch, ma saranno contemplati tutti i maestri pasticceri. All'interno ci saranno i macchinari, ma anche le fave di cacao, un galeone con Cristoforo Colombo che ha portato in Europa il cioccolato. Verranno spiegati poi i processi di essiccazione.