Maxi blitz delle forze dell'ordine contro rom e abusivismo in Lungo Stura Lazio [FOTO]

Secondo le prime ricostruzioni, quest'area sembrerebbe essere stata utilizzata come deposito per le automobili rubate: le vetture venivano smontate per poi veder rivendute le varie componenti.

Ora il blitz continua e vede gli agenti impegnati nel controllo tecnico delle diverse autovetture. Nella giornata di oggi inizierà l'abbattimento delle strutture abusive.

"Lo sgombero e i sequestri avvenuti questa mattina al campo rom di Lungo Stura sono una vittoria per il territorio, segno che combattere gli insediamenti abusivi è possibile, serve la volontà politica di farlo - ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone - da tempo denunciavamo una situazione insostenibile, con roghi e degrado, che in alcuni casi avevano obbligato lo stabilimento Iveco a chiudere e mandare a casa i propri dipendenti a causa dei fumi tossici. Ringrazio le Forze dell'ordine per essere intervenute in maniera importante, dando seguito alle segnalazioni".