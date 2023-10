Caselle, ancora timori per i lavoratori della Torre di Controllo: "Rischio stop alla fine di novembre"

Torre di controllo, nessuna novità. E' questa la situazione in cui si trova "Torino Radar", all'aeroporto di Caselle, che secondo i timori sindacali dovrebbe chiudere i battenti alla fine del prossimo mese, in particolare nella notte tra il 29 e il 30 novembre. Il futuro è destinato a Milano.



"Dal comunicato di UGL Trasporto Aereo Torino del 3 ottobre non abbiamo ricevuto sostanziali novità. Sembrerebbe anzi che altri passi in avanti siano stati fatti e che, senza nessuna possibilità di appello, la notte tra il 29 e il 30 novembre prossimi Torino Radar chiuderà per sempre - si legge in una nota -. Il tempo scorre inesorabile e senza un cambiamento di rotta netto, un servizio di eccellenza del nostro territorio, unico nel suo genere, prestissimo non esisterà più. Manca veramente pochissimo, meno di un mese e mezzo e le preziose conoscenze

accumulate negli anni da parte degli operatori di Torino non saranno più a disposizione dell’utenza, in particolare di quella che più ne ha bisogno: le tante scuole di volo, i voli di soccorso, il traffico di collaudo militare".



Non è certo la capacità, a mancare. Di recente è arrivata anche una lettera di encomio giunta al personale e alla Direzione da parte di un pilota dell’Aeroclub di Torino Aeritalia, in data 8 ottobre, il quale, dopo essersi trovato in un momento di difficoltà durante il suo volo, loda l’atteggiamento di dedizione e l’attenzione dimostrati da Controllori in servizio nel fornirgli assistenza, grazie alla specifica

conoscenza delle particolari dinamiche afferenti tali tipologie di volo.





"Non vorremmo che, per ragioni di natura tecnica o per dinamiche che, nel corso del tempo, potrebbero verosimilmente mutare radicalmente e portare rinvii o perfino ripensamenti, il personale di Torino si ritrovi ad essere sacrificato inutilmente, perché ormai a ridosso della data stabilita per il transito". E ancora. "Ribadiamo il nostro no convinto a questo passaggio, perché crediamo fermamente di essere, con la nostra professionalità, indispensabili per il buon andamento