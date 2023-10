Olimpiadi invernali 2026: Tajani e Sala pronti a salire sul bob che porta a Cesana

Lunedì la porta sembrava essersi chiusa definitivamente, dopo il no del Comitato Milano-Cortina e del presidente del Coni Malagò. Ma nelle ultime ore si è fatta di nuovo in discesa la strada che porta la pista di bob di Cesana verso le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che pareva sicura la scelta di andare a gareggiare in un sito estero, vista l'impossibilità di far svolgere le gare a Cortina.

La prima apertura da parte di Abodi

Il ministro dello Sport Andrea Abodi non ha escluso l’ipotesi: “Si valuterà anche Torino, siamo in attesa della documentazione della Regione in arrivo entro lunedì”. Mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha affermato che “l’eventuale scelta di uscire dal territorio italiano dovrà essere una extrema ratio, dovuta a solide motivazioni. Auspico che sia chiarita sin da subito la praticabilità o l’eventuale impraticabilità dell’impianto di Cesana”.

Tajani: "Olimpiadi Milano-Cortina-Piemonte"

A queste parole sono seguite nelle ultime ore quelle del vice premier Antonio Tajani, che ha auspicato che le gare del bob si possano svolgere nell'impianto torinese: "L'Italia non può rinunciare in alcun modo ad essere sede di tutte le gare delle Olimpiadi come nel dossier di candidatura. Preferisco Cesana a Innsbruck e St.Moritz'', parlando di una edizione dei Giochi che possa diventare Milano-Cortina-Piemonte.

Parole che hanno trovato subito l'apprezzamento del collega di partito (sono entrambi esponenti di Forza Italia, ndr) e ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo: "Il Piemonte ha già dimostrato di essere all’altezza di ospitare grandi eventi sportivi: penso ai Giochi invernali del 2006, ma anche ai Mondiali di sci, al grande ciclismo e alle Atp Finals. Oltre agli impianti, possiamo vantare un know-how che hanno pochi altri territori. Quella del 2026 è quindi una occasione che non dobbiamo perdere".

Anche il sindaco Sala possibilista

"Tajani spinge per Torino? Ripeto, non vorrei che fosse una decisione politicizzata. Posso dirvi che, diciamoci la verità, per me la cosa migliore è dove costa meno e dove c’è minore impatto ambientale", ha detto infine il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine di un evento. "Non è uno smacco. Non cambia granché. Cerchiamo di essere concreti", ha aggiunto Sala.

"Stiamo lavorando al piano di fattibilità e non possiamo anticipare cifre o date: ma il percorso per il recupero appare assolutamente fattibile", ha dichiarato Francesco Avato, presidente della Fondazione 20 Marzo, che gestisce il patrimonio impiantistico lasciato dai Giochi invernali di Torino 2006. "Consegneremo tutto agli enti proprietari in tempo per lunedì. Abbiamo indicazioni molto positive circa l'impianto di refrigerazione e anche la pista è messa bene. Quello che posso dire è che dagli accertamenti viene fuori un quadro positivo per la causa del recupero".

"L’apertura di Luca Zaia - che è sia Presidente della Regione Veneto, sia componente del CdA della Fondazione Milano-Cortina - all’ipotesi di ospitare a Cesana le gare di bob di Milano-Cortina 2026 ha un forte peso. Adesso due priorità: coesione tra tutte le forze politiche per il bene del territorio e procedere in tempi brevi per il raggiungimento dell'obiettivo. Abbiamo inoltre l'opportunità, che non possiamo perdere, di rimediare in pur piccola parte all'assurdo "no" ai Giochi che risale agli anni dell'Amministrazione Appendino", ha dichiarato il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.

E adesso si aspetta l'inizio della prossima settimana per capire se l'ipotesi Cesana possa riprendere definitivamente quota.