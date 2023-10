Basket, a Roma la Reale Mutua va a caccia del terzo successo consecutivo

Società che rappresenta un unicum nelle categorie nazionali del basket italiano, con un roster costituito interamente da studenti-atleti, la Luiss Roma è guidata in panchina dal confermato coach Andrea Paccariè. In cabina di regia c'è Marco Pasqualin, al suo quinto anno in maglia Luiss, affiancato in posizione di guardia da Matteo Fallucca, esterno che conosce bene il campionato di A2 ed è in grado di accendersi nella metà campo offensiva. Ala piccola l'irlandese Taiwo Badmus, uno swingman che fa dell'atletismo e della fisicità le sue caratterisiche principali. Valerio Cucci ha esperienza, leadership e punti nelle mani (14.8 di media in questo avvio di campionato), mentre sotto canestro c'è il lettone Anrijs Miska, finora il top scorer della squadra universitaria con 15 punti di media e un massimo stagionale di 25 nella sconfitta contro Cantù. In uscita dalla panchina un gruppo di ragazzi giovani pronti a dare il loro contributo quando chiamati in campo da coach Paccariè: il trio di esterni Francesco Villa, Domenico D'Argenzio e Riccardo Murri, e i lunghi Matija Jovovic, Beniamino Basso e Riccardo Salvioni.