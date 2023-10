Basket, la Reale Mutua espugna il PalaTiziano di Roma e cala il tris

Apre le danze la Reale Mutua con due punti in contropiede di De Vico. I primi punti capitolini sono di Badmus, seguito poi da una tripla di Cucci. Torino trova nuovamente il vantaggio e tenta un allungo con Kennedy e Thomas, costringendo coach Paccariè a chiamare il primo timeout dell’incontro sul 7-11 dopo 5’. Al rientro in campo, Torino prova a incrementare il proprio vantaggio con una tripla di Vencato, ma le risposte di Cucci e le palle perse dei gialloblù permettono alla Luiss di riportare il punteggio in equilibrio: il primo quarto si chiude sul 21-21. I primi minuti del secondo quarto sono caratterizzati da diversi errori al tiro da una parte e dall’altra. Vencato segna la tripla del +6, ma arriva subito la risposta di Pasqualin e poi Fallucca colpisce per la nuova parità a quota 32 a 3’ dall’intervallo lungo. Si sblocca dall’arco Kennedy ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo, questa volta con Miska da tre.

Si va al riposo con Torino avanti di tre sole lunghezze: 38-41. Rientra bene in campo la Reale Mutua che con un parziale di 10-1 trova il suo primo vantaggio in doppia cifra e si porta sul 39-51 dopo 4’ nel terzo quarto. La Luiss riesce ad accorciare le distanze fino al -5 dopo le triple di Badmus e Villa, poi Pepe segna dall’arco per riportare l’inerzia dalla parte di Torino in chiusura di terzo quarto (parziale 50-58). Nell’ultimo quarto Torino aumenta l’intensità difensiva e nell’altra metà campo Simone Pepe guida l’attacco gialloblù.

La squadra di coach Ciani accelera fino a un massimo vantaggio di 16 punti sul 52-68 a cinque minuti dalla fine. Pasqualin però non molla e prova a ricucire lo svantaggio. Coach Ciani chiama timeout per evitare che l’inerzia si sposti a favore dei capitolini. Al rientro in campo De Vico segna una tripla importante e Thomas schiaccia in contropiede per mettere il punto esclamativo. Nei minuti finali la Reale Mutua gestisce il vantaggio: finisce 71-79 per i gialloblù.