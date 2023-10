Allo Sportello polifunzionale di Grugliasco c'è "L'angolo dei libri" per i più piccoli

Da qualche giorno un nuovo angolo lettura accoglie i più piccoli allo Sportello polifunzionale, in piazza Matteotti 38, a Grugliasco.

L’area, presente nell’atrio, è stata allestita dalle operatrici dello Sportello alla Città in collaborazione con la Biblioteca, che ha messo a disposizione diversi titoli adatti alla fascia di età 0-6.

"I bambini e le bambine possono scegliere il libro che preferiscono e sfogliarlo nell’attesa, portandolo allo sportello una volta chiamati per il proprio turno – sottolineano le operatrici –. Ovviamente chiediamo solo di averne cura e di riporlo al suo posto prima di andare via, per permettere ad altri di fare lo stesso".