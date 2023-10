Alle Gallerie d'Italia, al via il ciclo di incontri "Overview" sulla fotografia contemporanea

Martedì 24 ottobre prende il via il nuovo palinsesto “Overview”, un ciclo di incontri dedicato alla fotografia contemporanea che avrà come protagonisti fotografi, autori, editor, curatori, direttori di musei e filmaker.

Il primo incontro vede la presentazione del volume “FOTOGRAFIA - DUE SECOLI DI STORIA E IMMAGINI” a cura di Walter Guadagnini, Francesco Jodice e Giulia Zonca (in allegato il palinsesto completo).

Mercoledì 25 ottobre per il ciclo #INSIDE è in programma alle ore 19.00 una “lectio magistralis” di Carlo Ratti, architetto, ingegnere e direttore del MIT Sensable City Lab.

#INSIDE: "Senseable Cities" con Carlo Ratti

I modi in cui oggi viviamo, lavoriamo e interagiamo sono molto diversi rispetto a quelli di pochi decenni fa - questo in buona parte per gli effetti di un network interconnesso che oggi abbraccia la maggioranza della popolazione del pianeta. In modo simile, oggi siamo agli inizi di una nuova rivoluzione tecnologica: internet sta entrando nello spazio fisico – il dominio tradizionale dell'architettura e del mondo della progettazione – e si sta trasformando nel cosiddetto “Internet of Things”, l’Internet delle cose. Come tale, sta aprendo la porta a una varietà di applicazioni che - in modo simile a quanto successo con la prima ondata del web - possono andare a toccare diversi ambiti: dall'energia alla mobilità, dai processi produttivi alle dinamiche di partecipazione civica. Il Professor Ratti affronta questi argomenti da un punto di vista critico attraverso una trattazione dei progetti del Senseable City Laboratory, un'iniziativa di ricerca del Massachusetts Institute of Technology.

