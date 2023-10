Igor Levit per la prima volta a Torino in concerto all'Unione Musicale

Arriva per la prima volta a Torino Igor Levit, descritto dal “New York Times” come «un artista fondamentale, uno dei pianisti più geniali degli ultimi tempi».

L’artista russo naturalizzato tedesco sarà ospite della stagione dell’Unione Musicale mercoledì 25 ottobre 2023 (Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30 – serie Dispari) con un programma tratto dal suo ultimo doppio cd, Tristan (edito per Sony Classical), in cui affronta temi come amore, morte, paura e redenzione attraverso musiche di Liszt, Wagner e Mahler.

Le opere in programma nel concerto all’Unione Musicale, tanto quelle di Liszt originarie per pianoforte, quanto le trascrizioni del Preludio da Tristano e Isotta di Wagner e dell’Adagio dalla Sinfonia n. 10 di Mahler, coprono un periodo di circa sessant’anni e, pur rappresentando generi molto diversi, esprimono tutte un forte legame con l’amore, la morte e il bisogno di riscatto. Questo significa che l’interesse di Levit non si concentra solo sui capolavori per pianoforte ma su tutte quelle composizioni in cui alcune associazioni tematiche trovano la loro espressione più personale.

