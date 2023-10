Salone dell'Orientamento: studenti e famiglie potranno conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso di studi più adatto

E' stato inaugurato oggi 23 ottobre alla Casa Teatro Ragazzi il Salone dell’Orientamento 2023.

La manifestazione, che si concluderà venerdì 27 ottobre, offre a studentesse, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere l’offerta formativa e le risorse presenti sul territorio per scegliere con maggiore consapevolezza il percorso di studi dopo la terza media attraverso un ampio ventaglio di attività e iniziative.

Alla kermesse hanno partecipato Carlotta Salerno, Assessora alle Politiche giovanili, che ha portato i saluti della Città di Torino e da Stefano Suraniti, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. A seguire si è svolto lo spettacolo teatrale ‘La scelta’, messo in scena dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Boselli, che hanno scritto anche la sceneggiatura insieme alle ragazze e ai ragazzi del liceo Giordano Bruno.

La manifestazione è organizzata da Città di Torino in collaborazione con Città Metropolitana di Torino, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Torino, Regione Piemonte e con il supporto della cooperativa Organizzazione per la Ricreazione Sociale (O.R.So.).

Tra le novità dell’edizione 2023 del Salone i webinar ‘Primo incontro con la tua scuola’ propongono una nuova modalità di confronto raggruppando le istituzioni scolastiche e formative per aree di interesse e per analogia di percorsi formativi: dall’area tecnico tecnologica a quella umanistica, dall’area turistica e dei servizi alla persona a quella artistica-musicale e dello spettacolo. Gli incontri saranno condotti con la modalità della tavola rotonda per consentire alle famiglie una visione più ampia e trasversale delle opportunità presentate.

Con il webinar ‘Allieve e allievi con disabilità e bisogni educativi speciali: buone pratiche per sostenere il successo scolastico’, tema già toccato nelle passate edizioni del Salone come punto di attenzione all’inclusione, si proporrà una riflessione sul passaggio tra primo e secondo ciclo dell’obbligo e sulle forme di accompagnamento che possono essere attivate, offrendo alle famiglie informazioni specifiche.

Si consolidano le esperienze di Orienta la tua estate (attività estive di confronto e riflessione sulle scelte future) e il Contest sulle professioni, realizzazione di video interviste ai professionisti del mondo del lavoro.

Come lo scorso anno la settimana del Salone propone le consolidate attività a distanza intervallate da alcuni momenti di incontro in presenza.

Al mattino le attività saranno dedicate alle scuole secondarie di primo grado: martedì, mercoledì e giovedì, le classi terze verranno coinvolte nei webinar ‘Intervista al mondo del lavoro!’, dove le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato a Orienta la tua estate, potranno dialogare con professionisti.

Nel pomeriggio, le famiglie e gli studenti potranno invece seguire i webinar 'Primo incontro con la tua scuola’, con la presentazione dell’offerta formativa dei diversi istituti scolastici - in tutto 67 tra licei, istituti tecnici e formazione professionale -.

Il Salone si concluderà venerdì 27 ottobre alle ore 9:30, presso il Cecchi Point - Casa del Quartiere di Aurora, in via Cecchi 17, con un incontro ‘Scegliere nella tempesta emotiva’ realizzato in collaborazione con l’Asl Città di Torino e diversi attori che operano con i giovani. Il seminario propone una riflessione sulla tematica del corpo nella fase adolescenziale e su come la consapevolezza e il rapporto con la propria fisicità può influire sulle scelte, sul percorso scolastico e nella relazione con gli adulti. L’appuntamento è inserito nella programmazione del Social Festival Comunità Educative ‘Corpi in movimento, menti in evoluzione’, la manifestazione promossa dalla Città di Torino e Città Metropolitana dal 26 al 28 ottobre.

Al termine saranno presentate le video interviste a professionisti realizzate dalle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie formative e la premiazione delle vincitrici e dei vincitori del Contest sulle professioni e del Learning Game.