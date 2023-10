Atp Finals, Torino sogna altri 5 anni. Lo Russo: "Serve intervento governo"

Torino sogna altri cinque anni di Atp Finals, ma per avanzare la candidatura "serve l'intervento del Governo. Non possiamo farlo da soli". È questo il messaggio che ha lanciato il sindaco Stefano Lo Russo, a margine della presentazione degli eventi collaterali per la terza edizione del torneo tennistico, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour.