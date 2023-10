Sport |

Basket, cambia ancora il calendario della Reale Mutua Torino

Anticipate a venerdì le gare contro Allianz Milano e Luiss Roma

Basket, cambia ancora il calendario della Reale Mutua Torino

Era già successo prima dell'inizio della stagione e ora ricapita, complici le esigenze televisive: cambia ancora il calendario della regular season della Reale Mutua Basket Torino. Wegreenit Urania Milano-Reale Mutua Torino (10^ giornata), inizialmente in programma per sabato 18 novembre alle ore 20.30 all'Allianz Cloud di Milano, è stata spostata a venerdì 17 novembre alle ore 20.45 (stesso luogo). La partita sarà trasmessa in tv su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play. Reale Mutua Torino-Luiss Roma (16^ giornata), inizialmente in programma per sabato 23 dicembre alle ore 18.00 al Pala "Gianni Asti" di Torino, è stata spostata a venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 (stesso luogo).

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.