Il Tour 2024 sbarca in Piemonte e a Torino. Domani a Parigi presentazione delle tappe

Domani il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo saranno a Parigi per la presentazione ufficiale del Tour de France 2024 che il prossimo anno partirà dall’Italia, attraverserà il Piemonte e arriverà a Torino il 1° luglio.

Il presidente Cirio e il sindaco Lo Russo saranno a Parigi insieme al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e al sindaco di Firenze Dario Nardella.

La giornata della delegazione italiana comincerà alle ore 11.30 al Palais des Congrès, dove si terrà la presentazione del Tour, che prenderà il via per la prima volta in Italia: da Firenze attraversando Rimini, Bologna e Piacenza per proseguire in Piemonte fino a Torino, il 1° luglio 2024 per la tappa di arrivo del Grand Depart.

Nel pomeriggio Cirio, Lo Russo, Bonaccini e Nardella saranno ospiti dell’ambasciatrice Emanuela d’Alessandro nella sede dell’Ambasciata italiana, in Rue de Varenne, per una conferenza stampa rivolta ai media italiani e francesi e ai tour operator, per i quali la partenza di quella che è una tra le principali e più seguite gare ciclistiche al mondo rappresenta una vetrina unica per far conoscere al pubblico francese ed internazionale le bellezze dei territori che saranno attraversati dai campioni delle due ruote.