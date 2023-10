Museo della Montagna: per la Torino Art Week apre la mostra "Stay with me"

Sempre più punto di riferimento dell'arte contemporanea applicata alla conoscenza e all'interpretazione delle Terre Alte, il Museo Nazionale della Montagna non manca all'appuntamento con la Torino Art Week.

Martedì 31 ottobre nello spazio delle mostre temporanee, inaugura Stay with Me. La montagna come spazio di risonanza, una mostra costituita da tre opere video e un'installazione audio-visiva, firmate rispettivamente dal walking artist Michael Höpfner e dalla sound artist Magda Drozd. Le opere sono state prodotte appositamente per questo progetto e sono nate dalle camminate di Höpfner sulle Alpi e dalle registrazioni dei suoni nei territori tra Italia e Francia da parte di Drozd. Il risultato è una mostra immersiva ed emozionale, che propone un’intima riconnessione e scambio con il territorio montano, da guardare non più in modo contemplativo, ma da una prospettiva di astrazione, sfidando ciò che è già noto ed è razionale.

Stay with Me è realizzato con il sostegno di Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Phileas Foundation di Vienna, Federal Ministry for Arts, Culture, the Civil Service and Sport (Austria), Kultur Niederösterreich (Austria), Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura, Fondazione Elisabeth Jenny (Riehen).





Per info: https://www.museomontagna.org/