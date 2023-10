Atalanta-Genoa 2-0 grazie ad  Ederson

Rete di Lookman annullata per tocco di mano, ma poi ci ha pensato Ederson a sistemare le cose

Un primo tempo molto intenso e teso quello che ha caratterizzato la partita tra Atalanta e Genoa, dove ha vistoLa rete del giocatore nigeriano però è stata annullata a causa del tocco di mano, poi Marinelli al Var ha cambiato idea., una sconfitta che ci stava dopo la pressione continua del primo tempo da parte dell'Atalanta. Ad ammirare la vittoria della squadra in tribuna c'era anche Steve Pagliuca, il quale battezza la quinta sfida della stagione al Gewiss della Dea senza reti, Coppa compresa.

Il primo tempo del match contro il Grifone

Primo tempo pesante e ricco di tensioni.quando ancora non si era verificato l'infortunio Retegui Gilardino. Ekuban è stato sorprendentemente affiancato a Gudmundsson, senza rinuncie nei confronti dell'ex Malinovskyi.dove tutti hanno mantenuto un atteggiamento prudente proprio per frenare lo slancio della Dea, che pendeva anche troppo a sinistra verso il binario Ruggeri-Lookman, quest ultimo si è mostrato più attivo ed era spesso in cerca di Scamacca, il quale era sempre costretto a ricevere palla alle spalle della porta.. Si è giocato in 30-40 metri con squadre cortissime ed è mancato il giusto guizzo per inaugurare il match, con un De Ketelaere che ha patito la garra di Vasquez e pareva tornato come quando giocava nel Milan.

Secondo tempo: Ederson sigilla la vittoria dell'Atalanta

Durante il secondo tempo la situazione ha preso una piega differente. Il tecnico Gian Piero Gasperini, senza remore, sostituisce il giocatore belga con Miranchuk, superato poi da Leali. L'Atalanta supera poi il palo con un colpo di testa di Scalvini. Il Genoa si è mostrato poi meno ordinato riguardo le uscite.. Peccato che poi si è fatto rimontare da Dragusin e non l'ha piazzata come si deve. La svolta del giocatore nigeriano, però, è avvenuta verso il 23esimo tempo, dove sul cross di Scamacca prima ha perso l'attimo giusto perché bloccato da Brani, poi però, in modo rapidissimo è riuscito a rialzarsi e quindi a segnare. Gol effettuato senza aiuto della mano, così come credeva Marinelli, che prima ha annullato ma poi ha dovuto per forza ricredersi. Il fatto curioso è che Gasperini, appena prima del gol, arrabbiato per la palla persa da parte di Lookman, abbia chiamato Muriel per far sì che ne prendesse il posto. Subito dopo è avvenuto il cambio in concomitanza con quello Pasalic-Scamacca.. Vittoria dell'Atalanta.