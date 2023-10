Forever Young: Over 65 protagonisti grazie all’Asd Hope Running Onlus

Chivasso mette in campo nuove iniziative per l'invecchiamento attivo della popolazione

Dal 6 novembre Chivasso sarà ancora di più una città a misura di anziano grazie al progetto “Forever Young” della Asd Hope Running Onlus, ammesso a contributo dalla Regione Piemonte per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all’attuazione del Piano per l’invecchiamento attivo, che si prefigura l’obiettivo di sostenere e promuovere la salute attraverso l’adozione di stili di vita sani, stimolare l’attività fisica e contrastare la sedentarietà.

Un progetto biennale, realizzato in partnership con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Città Metropolitana di Torino e Comitato Regionale CSEN Piemonte e dedicato agli Over 65, fascia di popolazione vulnerabile e fragile, destinata ad aumentare numericamente negli anni a venire*.

Come anticipato, da lunedì 6 novembre inizieranno presso la sede della Hope Running in corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso due attività previste nell’ambito del progetto “Forever Young”, tutte a titolo gratuito per gli Over 65:

- Corso di ginnastica dolce

Tutti i lunedì dalle ore 9,30 alle ore 10,30

- Corso di yoga

Tutti i venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30

Per iscrizioni o informazioni ci si può recare nella sede della Asd Hope Running Onlus negli orari sopraindicati, oppure si può inviare una mail all’indirizzo info@hoperunning.it e telefonare al numero 371 657 3989.

Nei prossimi mesi prenderanno il via tutte le altre attività del progetto “Forever Young”, che comprenderanno anche incontri con figure professionali, camminate ludico-ricreative, momenti di aggregazione e molto altro.

L’Asd Hope Running Onlus nasce nel giugno 2018 a Chivasso allo scopo di favorire l’inclusione sociale, la coesione e il dialogo tra gli individui. Sport inteso come divertimento, ma anche e soprattutto come strumento educativo e fotmativo.