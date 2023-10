Esplora la Frontiera Americana con la Slot Wild Wild West

"Avventure, colpi di scena e tesori nascosti ti attendono nella slot Wild Wild West. Vivi l'esperienza del vero Far West e conquista grandi premi!"

Sali in sella, impugna la pistola e preparati ad esplorare le lande selvagge del Vecchio West con la coinvolgente slot machine online Wild Wild West. Questo gioco, creato dai talentuosi sviluppatori di NetEnt, ti porterà indietro nel tempo fino all'epoca d'oro dei pistoleri e dei cercatori d'oro. Il gameplay è ricco di azione con simboli che ricreano alla perfezione l'atmosfera della Frontiera Americana. Potrai incontrare sceriffi, fuorilegge, cowboy e belle donzelle in un'avventura ricca di colpi di scena tra i canyon e le praterie sconfinate. Grazie ai 5 rulli e le 20 linee, ogni giro potrà regalarti incredibili vincite. Le meccaniche di gioco uniche come i simboli Wild Sticky e i Free Spin con simboli speciali rendono l'esperienza ancora più emozionante. Preparati a spianare la frontiera. Il Selvaggio West di Wild Wild West slot machine!

Ambientazione western coinvolgente

Inizialmente troviamo un'ottima ambientazione western, con una colonna sonora fatta di pianoforte, voci e spari che ricrea perfettamente l'atmosfera di un saloon. Lo sfondo mostra una cittadina con pistoleri, risultato gradevole, più leggero e allegro rispetto al cupo Dead or Alive 2. Forse non proprio quello che ci si aspetta da banditi e sceriffi, ma piacevole.

Regole e meccaniche di gioco

Le regole sono semplici, con poche funzioni. Le combinazioni da 3 o più simboli identici da sinistra a destra pagano una vincita. Ci sono 40 linee di pagamento su una griglia 5x4. I 10 simboli regolari sono divisi in categorie bassa, media e alta. I simboli bassi sono le carte da 10 a A in stile western, quelli medi sono una fondina e un sacco d'oro. I 4 simboli alti raffigurano vari personaggi del Selvaggio West. Le vere star sono i Wild, presenti sui rulli 2, 3 e 4, con moltiplicatori che si sommano tra loro.

Caratteristiche della slot machine

La sezione delle funzionalità di Wild West Gold è un po' scarna, con solo il Bonus Free Spins da padroneggiare. Si tratta però della parte più coinvolgente del gioco e l'unica in cui ci si può aspettare un po' di eccitazione, oltre alle migliori vincite. Il simbolo Scatter raffigurante un sole infuocato è la chiave per movimentare il gioco. Gli Scatter appaiono sui rulli 1, 3 e 5 e 3 di essi attivano 8 giri gratis.

Durante la funzionalità, i Wild continuano ad apparire sui rulli 2, 3 e 4 ma diventano appiccicosi, rimanendo bloccati per il resto del round. Il simbolo Scatter originale non fa parte del Bonus, ma qualsiasi altro simbolo, Wild inclusi, può apparire con una piccola stella dello sceriffo. Con 2, 3, 4 o 5 stelle si ottengono rispettivamente 4, 8, 12 o 20 giri gratis aggiuntivi.

Il Bonus ha anche una sorta di garanzia: se i Free Spins terminano con una vincita inferiore a 10x la puntata, il gioco integra fino a raggiungere almeno 10x.

Giudizio su Wild West Gold

Per la maggior parte del tempo, la slot ha una base game piuttosto noiosa che genera molte giocate a vuoto. Quando appaiono gli Scatter, il gioco si accende e diventa frenetico, con le migliori possibilità di vincita. Fino ad allora, serve molta pazienza. È il tipo di slot che si lascia in modalità automatica mentre si fanno altre cose, aspettando che suoni la campana dei Free Spins.

Il Bonus con i Wild appiccicosi moltiplicatori è un concetto solido e collaudato, ma il resto del gioco può annoiare non poco. Anche più di Dead or Alive 2. L'altissima volatilità non è uno scherzo: ci si può aspettare una di quelle slot Pragmatic che girano e rigirano per un'eternità prosciugando i saldi come un tumbleweed, prima che finalmente arrivi il Bonus.

È difficile evitare l'impressione che Wild West Gold sia un knockoff economico di Dead or Alive 2, prendendone in prestito tema e caratteristiche. Ma per potenziale di vincita, viene lasciata indietro nella polvere mentre la concorrente galoppa verso l'orizzonte. Non che sia debole, sono possibili vincite fino a 6750x, ma rispetto a DoA2 è come un revolver arrugginito del 1889 contro un fucile di precisione moderno.