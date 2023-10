Sanità, Ugl: "Vinta la battaglia del tempo di vestizione per le pulizie in ospedale"

Il giudice ha riconosciuto il diritto ai lavoratori delle pulizie in appalto alle Molinette di essere pagati per i tempi di vestizione

“Che si tratti di ore o di pochi minuti, il tempo dei lavoratori è importante. Non può essere sottratto a piacimento dalle aziende”. Silvia Marchetti, segretaria provinciale dell’Ugl di Torino commenta così la soluzione della vertenza che aveva visto la sua sigla in prima linea nel mondo della Sanità e che ha visto la pronuncia da parte del Tribunale di Torino.





La vertenza era nata all’interno della Città della Salute, all’ospedale Molinette. La ditta che aveva vinto l’appalto per le pulizie, la Dussmann, è stata infatti condannata dal magistrato Nicola Tritta a pagare 10 minuti al giorno di lavoro supplementare ai 9 dipendenti che hanno fatto causa, difesi dall’avvocato Antonio Famà. Non è proprio una somma irrilevante, dal momento che si tratta di arretrati relativi a 10 minuti per ogni giorno lavorato dal 18 luglio 2007 ad oggi. Alcune migliaia di euro per ciascuno dei lavoratori che hanno scelto l’Ugl per tutelare i propri interessi.

"Il problema – spiega Alessandro Ranalli, segretario provinciale Ugl igiene ambientale di Torino – era relativo ai tempi per indossare la divisa imposta, obbligatoriamente, dall’azienda. Il cambio di abbigliamento doveva avvenire, secondo la Dussmann, prima di timbrare il cartellino. Ed allo stesso modo la svestizione doveva essere effettuata dopo aver timbrato. L’azienda aveva posto il divieto di recarsi al lavoro, o di tornare a casa, indossando la divisa. E, proprio per questo, aveva predisposto gli appositi armadietti dove riporre la divisa. Che poteva essere portata a casa, senza indossarla, esclusivamente per lavarla, a spese dei dipendenti. Ed erano previste sanzioni per chi non la indossava durante il lavoro".