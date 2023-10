Profumi, sapori, colori e spettacolo: tutto pronto a Moncalieri per l'edizione autunnale di Fiorile

Non solo Jazz Festival. A Moncalieri è tutto pronto per l’edizione autunnale di “Fiorile – Orti & Fiori in mostra”: la manifestazione culturale e vivaistica dedicata al verde in tutte le sue declinazioni ideata e voluta dall'assessore alla Cultura Laura Pompeo. Un’accurata scelta di vivaisti specializzati, di produttori agricoli, di artigiani e di designer animerà il Giardino delle rose del Castello reale di Moncalieri con una kermesse volta al racconto della stagionalità e dell’eccellenza, a corollario di un ricco programma a ciclo continuo che apre le porte domani, sabato 28, e domenica 29 ottobre.

Eccellenza territoriale

Come ogni anno i suggestivi porticati del Giardino delle Rose ospiteranno il “Giardino d’Inverno” con un’esposizione di artigianato sostenibile, manualità e creatività e l’“Angolo dei Saperi e dei Sapori ”, con esperienze immersive nel mondo sia del design e dell’arte che del gusto e della consapevolezza alimentare. I produttori e i vivaisti del territorio, selezionati per stagionalità ed eccellenza, racconteranno l’autunno e il cambio di stagione in tutto il suo splendore, a latere di programmazione contestualizzata, attenta all’arte, alla storia, alle tradizioni, alla natura, alla letteratura e alla biodiversità, a cominciare dal territorio e dalla sua memoria.

Seguendo perciò il filo della continua riscoperta del genius loci moncalierese un posto d’onore sarà dato alla produzione tipica di queste terre, il crisantemo , il fiore d’oro . Pianta di bellezza secolare ricopre nel mondo ruoli differenti, e se da noi in Italia rappresenta un omaggio alla morte, in oriente celebra l’amore e la vita.

In occasione e in collaborazione con Vendemmia a Torino – Grapes in Town si andrà alla scoperta del vino piemontese attraverso il suo territorio e l’eccellenza vinicola con uno speciale approfondimento del mondo enoico, attraverso incontri e masterclass dedicate a degustazioni ed esperienze sensoriali.

Incontri culturali e sostenibilità alimentare

Il tempo dedicato alla lettura accoglie anche quest’anno la casa editrice Neos con due libri che ben si inseriscono in un programma dedicato ad ambiente e territorio. L’autrice Franca Rizzi Martini sarà presente con la sua raccolta di racconti “Di Castello in castello”, a cura di Riccardo Marchina.

In compagnia dello chef Marco Massaia del celebre ristorante Radici Mura Mura di Costigliole d’Asti e del critico e scrittore Luca Iaccarino , riprenderemo brani di un vecchio libro ormai fuori commercio: “Frattaglie ” – viaggio di memorie culinarie e biografiche dello scomparso Egi Volterrani – per scoprire quanto rispetto c’è in assoluto nel recupero , in particolare in cucina, quanta etica si applica nell’esaltazione di ogni parte, animale o vegetale che sia, con l’utilizzo di trippe e frattaglie, da cibi poveri a menu salva-pianeta.

Arte, laboratori e spettacolo

Per approfondire nuovamente la profonda relazione possibile tra la sfera umana e quella vegetale, lo spazio dell’arte ospiterà questa volta le opere di Maura Banfo che, con evocative foto polaroid a tema floreale, esporrà i lavori del suo ultimo progetto, sintesi perfetta di un’artista torinese calata tanto nella vita quanto nella professione nei concetti di cura, ambiente ed ecologia.

A contorno e sempre in tema di ecosistemi e biodiversità, il corner didattico curato come sempre dagli Impollinatori metropolitani e da Beesù , rappresenterà il meraviglioso e necessario mondo delle api, approfondendo, nel bene e nel male, anche la morte di questi preziosi insetti. Spazio come sempre interamente dedicato alla divulgazione ospiterà un incontro esperienziale con Fulvio Piccinino, il noto ambasciatore del Vermouth, qui in veste di autore del libro “Il re era una regina”, Graphot edizioni.

In occasione e in collaborazione con Moncalieri Jazz 2023 torna anche quest’anno la musica con lo spettacolare “Duo Cora/Picchioni” con la voce di Carola Cora e Marcello Picchioni al pianoforte.

Per ulteriori dettagli cliccare su www.fiorilemoncalieri.it

http://www.fiorilemoncalieri.it/