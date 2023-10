Radicali-Aglietta: "Soddisfatti per sostegno centrosinistra alla proposta del Sigillo Civico al direttore dell'Egizio"

"Non possiamo che essere soddisfatti che il centrosinistra abbia accolto la nostra proposta di conferire il sigillo civico al direttore del Museo Egizio Christian Greco e per il quale il consigliere Viale si era subito dimostrato disponibile a raccogliere le adesioni": dichiarano in una nota i coordinatori dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta Andrea Turi, Giorgio Maracich e Lorenzo Cabulliese. "Auspichiamo che alla sottoscrizione si aggiungano M5S, Torino Bellissima e il centrodestra locale"