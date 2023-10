Basket, contro Vigevano la Reale Mutua vuole calare il poker

Dopo aver vinto quattro delle prime cinque partite di campionato, la Reale Mutua Torino scenderà in campo in casa questa domenica alle ore 18 per la sesta giornata di regular season, con l’obiettivo di continuare il trend di risultati positivi. Al Pala “Gianni Asti” di Torino arriva la Elachem Vigevano 1955, squadra neopromossa, guidata da coach Lorenzo Pansa.

"Vigevano è una squadra che ha conservato un'ossatura che proviene dalla vittoria del campionato di Serie B la stagione scorsa,” afferma coach Franco Ciani. “Giocano una pallacanestro di grande intensità e ritmo. Noi dobbiamo essere attenti a non andare fuori dalle nostre abitudini e non uscire dal nostro piano gara. Giochiamo in casa, dobbiamo essere noi a imporre fin dalla palla a due le nostre intenzioni tattiche. La difficoltà verrà proprio dalla profonda diversità di sistema tra le due squadre: entrambe proveranno a portare gli avversari sul proprio terreno di battaglia".

"Giochiamo contro una squadra giovane, con molta energia e che va forte a rimbalzo offensivo per cercare extra-possessi,” commenta Marco Cusin, centro gialloblù che in regular season sta producendo 5.8 punti e 5.6 rimbalzi in 18.2 minuti di utilizzo. “Noi dovremo essere bravi a seguire il piano partita che abbiamo preparato in settimana per continuare a crescere in fase difensiva e offensiva. Giocheremo davanti al nostro pubblico che sicuramente ci darà la carica in più."

GLI AVVERSARI

La Elachem Vigevano ha conquistato finora solo una vittoria nei primi cinque appuntamenti della stagione regolare, ma la Reale Mutua dovrà essere attenta a non sottovalutare l’energia e la gioventù del roster di coach Pansa. In cabina di regia c’è Gianmarco Bertetti, classe 2001, una point guard piccola ma rapida che viaggia a 11 punti e 3.8 assist di media. Al suo fianco il tiratore Michele Peroni, uno dei protagonisti della promozione in A2, che in questo inizio di campionato sta tirando con il 40% dall’arco. L’americano Ike Smith è un esterno che ama attaccare in uno contro uno e che nell’ultima partita contro Cremona ha messo a referto 21 punti con il 62% da dentro l’arco. Giacomo Leardini, ala reduce da diverse stagioni in Serie B, ricopre la posizione di 4 nel quintetto titolare targato Elachem. Al suo fianco il centro americano Tyler Wideman, la principale arma a disposizione di coach Pansa, un lungo dinamico con punti nelle mani: 17.6 di media in regular season, con un massimo stagionale di 28 nella vittoria contro Monferrato. Leonardo Battistini sta garantendo concretezza in uscita dalla panchina: ala classe 1995, ha registrato finora 13.2 punti e 8.4 rimbalzi a partita. Il cambio del playmaker titolare è Filippo Rossi, nello scacchiere di coach Pansa è stato recentemente inserito anche il veterano Alessandro Amici, ala classe 1991, per sopperire all’assenza dell’infortunato Lorenzo D’Alessandro. Completano il roster i giovani Matteo Bettanti e Filippo Bertoni.

INJURY REPORT

Tutto il roster della Reale Mutua sarà a disposizione di coach Ciani per la partita di domenica.

