Fattore mobile: le app diventano le grandi protagoniste anche nel betting

L'industria del betting sta attraversando una fase di grandi cambiamenti, dettati dal trend delle piattaforme online e dalla digitalizzazione. Una fase che, in realtà, prevede la presenza di un altro grande protagonista: il mobile e le app per scommettere da smartphone. Si tratta di un fenomeno che svincola il betting dal computer di casa, trasferendolo su un device decisamente più versatile, e che merita un doveroso approfondimento.

App betting: cosa sono, come funzionano e come si installano?

Le applicazioni di betting sono software progettati per funzionare su dispositivi mobile come gli smartphone e i tablet. Queste app permettono agli utenti di scommettere sulle piattaforme di settore in modo veloce e soprattutto in qualsiasi luogo o contesto, per merito della portabilità e della versatilità dei telefonini. In genere questi tool sono disponibili per tutti i sistemi operativi mobile più diffusi, come Android e iOS.

Il funzionamento delle app di betting ricalca, tutto sommato, quello dei siti web di scommesse online. Per prima cosa, l'utente deve scaricare e installare l'applicazione sul proprio dispositivo mobile. Di solito lo si può fare direttamente dal sito web della piattaforma che ha prodotto l'applicativo, come avviene ad esempio con Eurobet app, un'opzione che viene descritta nel dettaglio dalle guide dei blog specializzati.

L'installazione dell’app può avvenire tramite link oppure tramite scansione di uno speciale codice QR. Da sottolineare il fatto che queste app non sono quasi mai presenti sugli store ufficiali, come nel caso del Google Play Store. Inoltre, è bene specificare che nella maggior parte dei casi l'utente dovrà abilitare il proprio smartphone per poter effettuare il download di file da fonti sconosciute.

In linee generali, una app di scommesse presenta le stesse opzioni messe a disposizione dalla piattaforma web. A differenza di quest'ultima, però, l'app viene ottimizzata per l'uso da mobile, e dunque risulta molto più semplice, intuitiva e immediata. Gli utenti possono scommettere su diversi sport ed eventi, e possono visualizzare le quote in tempo reale. Inoltre, alcune app offrono funzionalità aggiuntive come la possibilità di guardare eventi sportivi in diretta, o ricevere notifiche push relative ai risultati o alle novità.

Quali sono i vantaggi delle app rispetto ai siti?

Innanzitutto, la facilità d'accesso: le app sono sempre a portata di mano, il che consente agli utenti di scommettere in qualsiasi momento e luogo. Inoltre, la struttura viene progettata appositamente per i dispositivi mobile: vuol dire che l'interfaccia utente è molto più intuitiva e immediata, rispetto a quella di un sito web.

Un altro vantaggio delle applicazioni di betting è la possibilità di personalizzarle in base alle proprie preferenze, anche se ovviamente questa funzione può cambiare da applicativo ad applicativo. Per esempio, si possono scegliere gli sport o gli eventi da visualizzare per primi, la tipologia di notifiche da ricevere e molto altro ancora.

Le app di betting, inoltre, hanno il vantaggio relativo all'invio delle notifiche push, un servizio che informa l'utente in tempo reale su risultati, cambi nelle quote e altre novità. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi scommette in tempo reale, perché consente di agire rapidamente in base alle dinamiche di ogni singolo evento.