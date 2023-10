Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo alla prova Vallefoglia

Dopo la sfida impossibile con Novara, la Wash4green Pinerolo ha un altro match ostico. Domani, domenica 29 ottobre, alle 17, sfiderà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia tra le mura del Pala Megabox di Pesaro. Una trasferta amara per Sofia D’Odorico, che, complice una lesione al crociato, non potrà scendere in campo contro la squadra in cui militava lo scorso anno. Vallefoglia veleggia al quinto posto in classifica con 7 punti, mentre Pinerolo è nona a 3. Far punti nelle Marche sarebbe importante anche in vista della partita di mercoledì 1° novembre, a Villafranca Piemonte, con la Uyba Busto Arsizio, che attualmente è penultima con un punto.