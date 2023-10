"Lasciami entrare" a Paratissima: la performance di Cinzia Ceccarelli e Gigi Piana

Mercoledì 1° novembre alle 18.30, Performing The Club presenterà la performance “LASCIAMI ENTRARE” da un’idea di Cinzia Ceccarelli, performer Gigi Piana e Cinzia Ceccarelli, che sarà parte del programma di Paratissima. L’evento si svolgerà all’interno del Blooming Playground, in Via Verdi 5 - Torino, in collaborazione con la galleria Riccardo Costantini Contemporary.



In “LASCIAMI ENTRARE” coesistono e si intrecciano il timore dell’abbandono e il desiderio d'amore. Attraverso l'interazione di due corpi, durante cui un individuo, desideroso d'amore, tenta di entrare con tutti i mezzi all'interno di un corpo che lo rifiuta, viene raffigurata la lotta tra il desiderio di essere accettati e amati e il rifiuto che può derivare dall’altra persona.

L’azione performativa coinvolge i sentimenti che si legano all'abbandono, alla non accettazione di sé e dell’altrə e al rifiuto del perdono, sottolineando la complessità delle relazioni umane e le ferite profonde che possono derivarne. I corpi dei due performer si attraggono, si coinvolgono, si amano, si scontrano e si separano, tra l’abbandonato e l’altrə si crea un confine sottile e doloroso. Questo confine diventa il luogo in cui si svolge la lotta emotiva e fisica, un'area di dolore e tensione.

I corpi sono sintesi di ciò che abbiamo e siamo, della nostra identità e del nostro camminare, che rispetto a quello dell’altrə può essere parallelo, divergente o convergente. I corpi dei performer divergono e poi convergono, con una serie di movimenti che rappresentano la natura altalenante delle relazioni, in cui ci si avvicina e ci si allontana in attesa di trovare un equilibrio, per sé e per il noi.