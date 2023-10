Presentata ufficialmente a Cervere la 44^ edizione della Fiera del Porro (FOTO E VIDEO)

Si è tenuta nella Valle del Porro a Cervere, la conferenza stampa di presentazione della 44^ edizione della Fiera del Porro di Cervere, che si terrà dal’11 al 26 novembre prossimi.

Numeri da record fin dall’apertura delle prenotazioni telefoniche all’evento, avvenuta lo scorso 9 ottobre. Già a chiusura della prima giornata erano state ricevute circa 800 chiamate e in 18 ore di telefonate, oltre l'80% dei posti disponibili su prenotazione per l'intera kermesse era già stato occupato.

La Fiera del Porro di Cervere si conferma e riconferma anno dopo anno, uno degli appuntamenti enogastronomici più interessanti del territorio e più seguiti dal pubblico proveniente da ogni parte d’Italia. Un evento che oltre a sublimare i palati più esigenti attraverso la proposta gastronomica, sottolinea la sua particolarità nel perseguire un percorso di trasversalità teso ad aprirsi non soltanto alle eccellenze della tavola piemontesi, ma varcando spesso i confini regionali. Una peculiarità, per quanto riguarda la Fiera del Porro di Cervere, che da una parte porta Cervere e il suo rinomato porro in giro per lo stivale, traendone benefici in termine di immagine e promozione turistica, dall’altra porta a Cervere altrettante specialità e relativo territorio, offrendo anche a loro una vetrina promozionale di tutto rispetto.

Nel programma, a parte i cinque menu domenicali, differenti per il pranzo e per la cena, in cui l’attore principale rimane il porro, offerto in diverse declinazioni che vanno dallo sformato di porro di Cevere con la bagna cauda, alla minestra di trippe e porro, piuttosto che i bocconcini di cinghiale al porro con polenta, trovano posto anche ricette e piatti che sottolineano, appunto, la trasversalità della fiera, come ad esempio la proposta che troviamo nel menu “Eccellenze d’Acqua” denominato Pantelleria, che prevede spaghetti alla chitarra fatti in modo artigianale con grano duro antico di Caramagna e conditi con pesto pantesco al porro di Cervere. Come sullo stesso menu troviamo il guazzetto di pescato di Andora al porro, chiudendo con un gelato al limone e basilico ligure. A c’è anche il menu delle "Eccellenze di terra", che vede al suo interno i tajarin con salsiccia al porro e crema di peperoni di carmagnola, piuttosto che il risotto al blu di Cuneo con noci e porro.

La trasversalità della Fiera del Porro, nella sua peculiarità di apertura come vetrina per diverse eccellenze del territorio, viene sottolineata, poi, in proposte come le crepes di Seirass di Luserna San Giovanni al profumo di Serpillo, l’agnello sambucano dell’Unione Montana Valle Stura con patate di Entracque, il bra duro e la raschera d’alpeggio con Cougnà di Narzole, i ravioli “ris e por” con fondo bruno alla birra e zucca di Piozzo, per finire con le cipolle ripiene di Vernante, dove immaginiamo il porro di Cervere come un padrone di casa e queste altre prelibatezze culinarie, i suoi ospiti.

Accanto ai momenti conviviali, ci saranno anche quest’anno dei riconoscimenti, come la consegna del Porro d’Oro 2023, che sarà assegnato allo chef Gian Piero Vivalda, doppia stella Michelin, tre forchette Gambero Rosso, 4 cappelli della guida de L’espresso e premiato per il miglior servizio in sala a livello nazionale con il suo Antica Corona Reale, ristorante di famiglia che aprì i battenti nel 1815 a Cervere.

Grande novità dell’edizione 2023 è l’allestimento del nuovissimo Palaporro: dopo 43 edizioni in Piazza San Sebastiano, infatti, di concerto con l’amministrazione comunale, il cuore gastronomico della kermesse si sposta, per lasciare alla piazza le attività più strettamente legate al prodotto. Così come il Mercato del Porro Cervere resterà nella sede storica della piazza del concentrico, il Palaporro si colloca invece nella nuova piazza allestita in Via IV Novembre, presso gli impianti sportivi.

Una scelta dettata dall’esigenza e dalla volontà di regalare nuove dimensioni espressive ad una fiera che aveva esaurito gli spazi disponibili: nella nuova piazza migliorano flussi, accessi, sicurezza ed esperienza per i visitatori, migliorando la fruizione della Fiera sotto molti punti di vista.

“Lavorare sulla qualità non significa semplicemente “migliorare” - dice Giovanni Rinero, Presidente Pro Loco Amici di Cervere - lo abbiamo imparato, anno dopo anno, lavorando sul progetto della Fiera del Porro Cervere. Il miglioramento fine a sé stesso, infatti, sfuma nell’inerzia, nel rimanere sempre uguali, limitandosi ad affinare quel che si fa mentre tutto attorno il mondo cambia e si stravolge. No, così non funziona: la qualità è altro. Ogni piatto che mettiamo in tavola ha dietro un lavoro incredibile; ogni nuova idea che vedete realizzata ha alle spalle ore e ore di discussione, prove, sperimentazioni, intuizioni e affinamento. A voi offriamo l’edizione 44 della Fiera del Porro Cervere, ma per tutti noi la cosa più importante è l’intero percorso che ci porta ad inaugurarla, a realizzarla ed infine a viverla. Anche e soprattutto questo vogliamo trasmettervi: lasciatevi coinvolgere!”.

“Ringrazio tutti i produttori che con fatica dedicano non meno di 10 mesi all’anno per la produzione di questo meraviglioso ortaggio – ha detto il Presidente del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione del Porro Cervere, sen. Giorgio Maria Bergesio - a questo proposito do il benvenuto al giovane Alessandro Cravero che quest’anno ha aderito al consorzio. Il reclutamento di giovani produttori è linfa vitale per quel ricambio generazionale senza il quale non esiste futuro per la coltivazione. Un grazie di cuore alla Proloco Amici di Cervere e a tutti i volontari che hanno dato disponibilità per l’occasione, al Comune di Cervere che esprime un grande impegno nell’organizzazione dell’evento, a tutti gli sponsor istituzionali e non che ogni anno elargiscono contributi a sostegno delle nostre iniziative. È con l’entusiasmo di sempre e con la convinzione di fare ogni anno un po’ meglio dell’anno precedente che le donne e gli uomini del consorzio danno il benvenuto alla 44^ edizione della fiera del Porro Cervere, una vetrina importante per i nostri prodotti e per il nostro territorio ma anche un momento di convivialità ed aggregazione intorno ad un prodotto che rappresenta una parte importante della storia della nostra comunità. Guidato dall’organizzazione della Pro Loco Amici di Cervere, da sempre anima pulsante della fiera, l’esercito dei volontari è nuovamente pronto a mettere in tavola il proprio calore ed il proprio impegno. Ancora una volta oltre 300 volontari, di ogni età, costruirà una grande macchina al servizio dell’accoglienza: camerieri, responsabili di sala, tecnici, segretari, artigiani, ognuno con il proprio talento e con la propria disponibilità”.

“Un duro e faticoso lavoro dei nostri produttori di Porro Cervere - dichiara Corrado Marchisio, sindaco di Cervere - e del Consorzio di Tutela e Valorizzazione che li rappresenta, unito ad un complesso e incredibilmente impegnativo lavoro della Pro Loco "Amici di Cervere", ogni anno consentono alla nostra piccola e ridente cittadina di vestirsi a festa, come già si faceva nelle migliori tradizioni d'un tempo che fu. Mi piace pensare che possano ancora esserci occasioni per vivere istanti sereni e piacevoli, momenti in cui la fretta, le ansie e le preoccupazioni lasciano spazio a momenti conviviali, momenti in cui attorno ad un qualcosa di buono da mangiare, magari bevendo un buon bicchiere di vino, si possano unire famiglie o amici di una vita anche solo per una chiacchierata in compagnia. Bello pensare che nel contesto di questa fiera, degustando questo incredibile ortaggio, ci siano così tante possibilità di relazione, di dialogo e di confronto: occasioni, insomma, per stare insieme. Mi piace pensare che, proprio per questo motivo, riappropriandoci delle nostre tradizioni il domani possa essere migliore”.





Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito: https://www.fieradelporrocervere.it/