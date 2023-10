Novembre a Vinovo fa rima con Gran Premio Orsi Mangelli

Quando arriva novembre comincia anche il mese dell'orgoglio per l'Ippodromo di Vinovo che ancora una volta ribadisce di essere tra le eccellenze italiane del trotto. La partenza è subito fortissima: mercoledì 1° il ritorno del “Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli” che non ha mai cambiato la sua data, ma da qualche anno ha cambiato sede spostandosi in pianta stabile da Milano a Vinovo.

La prima anche anche unica rivincita dei tre anni, reduci dal Derby e dalle Oaks, in attesa di chiudere la stagione. Il GP Orsi Mangelli Open, corsa di gruppo 1 con una dotazione complessiva di 300.300,00 euro, avrà la solita formula di due batterie, intitolate ad altrettanti pilastri della storia del trotto mondiale come Giuseppe e Vittorio Guzzinati. I primi cinque al traguardo (in tutto 222 i partenti) accederanno alla finale. Per le femmine invece ci sarà il Mangelli Filly, gruppo 2 da 88.000 € di montepremi, in un’unica prova con 13 al via.

Una giornata di grandi cavalli e ottimi driver, tutto il meglio che offre il panorama italiano a partire da Expo Wise As ed Euphoria Bi che hanno appena vinto il Derby e le Oaks. Ma sarà una giornata piena anche per il pubblico, con tanti eventi ad animare il pomeriggio a partire dalla presenza di sbandieratori, musici e figuranti del Borgo Don Bosco di Asti, i quali offriranno il loro suggestivo spettacolo per un gemellaggio tra il mondo ippico e quello del Palio di Asti.

E poi i giri in carrozza con Adamo Martin, il quale farà vivere un'esperienza molto particolare ai più piccini, facendoli salire su una mini carrozza. Ma anche un’amica dell’ippodromo, la ritrattista Giada Gaiotto, il maniscvalco che forgerà ferri di cavallo sotto gli occhi del pubblico e e per finire un brindisi tutti insieme con il delizioso vin brulé!

Evento nell'evento, la conclusione del Work Shop fotografico che ha come insegnante d'eccezione il famoso fotografo britannico Alan Crowhurst, l’unico al mondo che ha potuto scattare la vita all’interno delle scuderie della Regina Elisabetta.

Nove le corse in programma, dalle 14.10, intitolate ad alcuni dei vincitori della prestigiosa corsa eccezion fatta fatto per il “Noviziato Ferruccio Pedrazzani”, riservato ai cavalli di due anni, che ricorda un grande personaggio della nostra ippica al quale da sempre è stata intitolata l’ambiziosa corsa.

Nella prima Batteria del Mangelli, sicuramente quella più qualitativa, i favori vanno per il vincitore del Derby, Expo Wise As che è tra i 5 cinque schierati da Alessandro Gocciadoro, il team più in forma degli ultimi anni. Co-favorita East Asia, cavalla di Mauro Baroncini esattamente con l’altra alternativa Edy Girifalco Giò. Merita molta attenzione Encantador Laksmy, sistemato in pole position. Nella seconda batteria piace molto Eminem Font, cresciutissimo negli ultimi mesi, ben messo e ben guidato da Marco Stefani ma anche Ector Francis, secondo del Nastro Azzurro anche se ha numero pessimo, ed Everytingh Bi.

Passando al Filly, i favori sono per la vincitrice delle Oaks, Euphoria Bi, allieva della famiglia Biasuzzi. Avversaria principale Ete Jet che Gocciadoro affiderà a Santo Mollo, mentre lui sarà alle guide di Esmeralda Bez, cosa che ha un po' sorpreso i più. Nel Noviziato Pedrazzani, sei impegnati nel giro e mezzo di pista. Favori per Filly Mail, l’unico che sinora ha fatto vedere cose interessanti.

Un convegno con grandi guide come accade in queste occasioni. Oltre a quelli che abbiamo già citato, anche Roberto Vecchione, Pietro Gubellini, Enrico Bellei, Gianpaolo Minnucci, Andrea Farolfi, Antonio Di Nardo con suo fratello Gaetano, Edoardo Baldi, e tanti altri per chiudere con Andrea Guzzinati, driver di casa leader della classifica da qualche anno, e figlio di Giuseppe, nonché nipote di Vittorio.

Impossibile mancare, anche perché l'ingresso è come al solito gratuito. E sarà aperto il Ristorante “La Scuderia”, con suggestivo affaccio sulla pista.