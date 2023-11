Ambrogio (FDI): “Radicali, Pd e Cinquestelle rilanciano la campagna 'Falla fuori': messaggio agghiacciante e ambiguo"

“In queste ore i Radicali, a mezzo mail, chiamano a raccolta i propri militanti in vista della manifestazione contro il governo Meloni, prevista il prossimo 11 novembre in Piazza del Popolo a Roma. ‘Lo faremo con la nostra campagna Falla Fuori!’ si legge nel testo: si tratta di un messaggio agghiacciante e ambiguo, veicolato proprio da chi si definisce paladino della lotta alla violenza di genere. Poiché poi, come più volte ribadito, in quella piazza ci saranno anche PD e Cinquestelle e verrà definitamente sancito, con ogni probabilità, il sodalizio politico Conte-Schlein, le opposizioni rispolverano l’unico collante possibile: l’odio. Un odio verso il governo, un odio verso la premier Giorgia Meloni, un odio verso tutti quegli italiani che hanno votato questa maggioranza e in cui, ancora oggi, ripongono la propria fiducia. Conte e Schlein non hanno nulla da dire? Sono pronti a sfilare, senza battere ciglio, in una piazza così tanto lontana da quei valori che, a parole, sostengono di difendere? Spero provino almeno un briciolo di imbarazzo”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.