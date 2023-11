Sanità, Valle (PD): “I piemontesi possono accettare di sentirsi dire che 'non c'è posto'? E che posto ci sarà per Icardi nella prossima Giunta?”

Il vice Presidente del Consiglio regionale Daniele Valle domani mattina si recherà davanti alla sede Asl di via Monginevro con i volontari della petizione PD Stop liste attesa: “Attendere un anno o essere costretti ad attraversare il Piemonte è un fallimento per tutti. Per abbattere le liste di attesa serve più personale e risorse per garantire visite ed esami anche il pomeriggio, la sera e nei weekend e potenziare il Cup regionale. Cirio giochi a carte scoperte: Icardi resterà al suo posto o verrà rimpiazzato, sconfessando l'operato di questi 5 anni drammatici?”.

«Il cittadino che contatta il Cup unico regionale per prenotare una visita o un esame nella metà dei casi si sente rispondere che “non c’è posto”, nell’altra metà deve pazientare anche un anno oppure accettare di attraversare tutto il Piemonte per andare a farsi visitare. Questa è la triste realtà della sanità pubblica piemontese. Nonostante tutta la retorica di Cirio e Icardi sui risultati ‘straordinari’ sul fronte delle liste di attesa, ogni qual volta effettuiamo una rilevazione, ci troviamo di fronte ad una fotografia ben diversa. Non è certo un caso che Cirio si guardi bene dall'esprimersi sul futuro dell’assessore alla Sanità: qualcuno dice che l’avrebbe cacciato già da tempo, ma i fatti dicono che se lo è tenuto stretto e chissà se lo terrà»: lo afferma il vice Presidente Consiglio regionale Daniele VALLE (Pd).

PRENOTAZIONE PIEMONTE TORINO PROVINCIA DI TORINO Ecografiamuscolotendinea NESSUN POSTO NESSUN POSTO 29/10/24 Rivarolo Colonscopia 20/11/24Verbania NESSUN POSTO Chieri Visita Dermatologica NESSUN POSTO NESSUN POSTO Condove EGDS (gastroscopia) NESSUN POSTO 30/10/24Mauriziano 27/05/24 Rivoli Visita oculistica NESSUN POSTO 23/10/24 Molinette Avigliana Rm alla colonna Verbania NESSUN POSTO NESSUN POSTO Eco Transvaginale NESSUN POSTO 15/2/24 Mauriziano NESSUN POSTO Ecocolordoppler TSA NESSUN POSTO 29/10/24Mauriziano NESSUN POSTO

«Non possiamo rassegnarci a questa Caporetto della sanità pubblica e dire addio al nostro servizio sanitario universale ed equo. Assistiamo ad una fuga del personale, ad una sanità privata sempre più forte, ad un’edilizia sanitaria ferma al palo. Bisogna invertire la rotta. Tornando ad assumere, come si è fatto fino al 2019 e ricominciando con tre proposte che ho formulato nel documento “Il Piemonte è la nostra casa”: 1) investire risorse per pagare e potenziare il personale disponibile a fare visite ed esami anche il pomeriggio, la sera e nei weekend; 2) almeno in un periodo transitorio, qualora non si riesca a rispettare la tempistica prevista dai casi di urgenza della prescrizione, garantire l’erogazione delle prestazioni in regime di libera professione ma a carico del SSR; 3) Reinternalizzare il servizio CUP Piemonte, potenziando il servizio settimanale e con un accesso più ampio alle agende delle aziende, con una proiezione temporale sufficiente e omogenea. Mentre aspettiamo altre proposte che vadano oltre l’annuncio da parte di Cirio, un primo passo sarebbe sapere che ruolo avrà Icardi qualora la destra dovrebbe rivincere le elezioni».