Crescere in Città 2023/2024, laboratori e percorsi formativi con l'Associazione Sardi Gramsci di Torino

L’Associazione Sardi Gramsci di Torino partecipa all’offerta di attività educative e formative presentata dalla Città di Torino nel programma Crescere in Città 2023/2024 con laboratori dedicati alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Crescere in Città è, da decenni, un pilastro per le scuole torinesi e per associazioni, atenei, enti pubblici e privati, onlus, musei e istituzioni culturali che quest’anno propongono circa 1300 attività. Dei laboratori proposti dall’associazione sarda, uno “ Dall’argilla alla didattica ConCreta” è un percorso di formazione rivolto ai docenti , l’altro “Dall’argilla al pensiero creativo” è rivolto agli alunni delle scuole primarie.

Alle scuole secondarie è invece indirizzato il laboratorio esperienziale “Alla Scoperta della Dea Madre”, un’attività questa, che ha visto coinvolti i Musei Archeologici di Aosta, Pontecagnano e Pestum e numerosi istituti scolastici.

I laboratori verranno condotti dall’artista ceramista e docente specializzata Stefania Spanedda componente del direttivo dell’Associazione Sardi Gramsci.

“”Le nuove teorie neuroscientifiche legate all’embodyed cognition sostengono che l’apprendimento motorio sia la base sulla quale strutturare tutti gli apprendimenti. - afferma Stefania Spanedda. E ancora: “” Riportare l’attenzione sulla motricità fine o grosso motoria è fondamentale per una didattica efficace. La manipolazione dell’argilla è sicuramente un mediatore didattico che per le sue caratteristiche favorisce il corretto sviluppo della motricità fine e del pensiero creativo generando esperienze positive che portano stati di benessere individuale e collettivo””