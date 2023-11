Buche sulla ciclabile: l'asfalto di corso Montecucco e Montegrappa è da rifare

A portare la voce dei residenti è stato il consigliere della Circoscrizione 3 Davide Scanavino (Torino Bellissima), che ha anche subito in prima persona un incidente proprio in quel punto.

La ciclabile è percorsa anche da numerosi pedoni, spesso con cani o passeggini, e le biciclette non possono superare gli ostacoli e le buche allargando il proprio percorso visto che ad essere asfaltato è solo lo stretto spazio centrale della pista, mentre ai lati sono presenti sassi e terra dissestata. In alcuni punti delle buche sono state tappate, ma spesso sono le radici dell'alberata che costeggiano il manto stradale a frantumarlo, per una riparazione senza fine.