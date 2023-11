Atp Finals, Sinner si ritira dal torneo di Parigi ma è una scelta precauzionale: "Ci vediamo a Torino!"

Qualche polemica al Master 1000 di Parigi-Bercy per l'eccessiva vicinanza tra i due incontri che hanno portato Jannik Sinner al ritiro. Ma per chi si fosse preoccupato questa è una buona notizia: il tennista altoatesino non si è infortunato e non ha alcun problema fisico. Il prossimo incontro in programma sarà quindi a Torino, per le ATP Finals alle quali Sinner si era già qualificato lo scorso 8 ottobre dopo aver superato il secondo turno a Shanghai.

Le ragioni del ritiro