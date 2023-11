Torino combatte ma esce sconfitta dal Paladesio: vince Cantù

La serie di risultati positivi consecutivi della Reale Mutua Torino si interrompe al PalaFitLineDesio, casa dell'Acqua S. Bernardo Cantù. I ragazzi di coach Franco Ciani hanno giocato una partita a viso aperto contro una delle principali contendenti al salto di categoria, ma alla fine hanno dovuto cedere di fronte alla squadra di coach Devis Cagnardi. Il risultato finale è 96-83.

Coach Ciani decide di partire con il quintetto formato da Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Cagnardi risponde con Hickey, Bucarelli, Nikolic, Burns e Young.

Avvio scintillante da parte di entrambe le squadre, che riescono subito a trovare con continuità la via del canestro: Torino colpisce principalmente nel pitturato, Cantù risponde dall'arco dei 6,75 m. A metà primo quarto il punteggio è ancora in equilibrio sul 13-13. I padroni di casa vanno ancora a segno da tre con Bucarelli e poi la difesa gialloblù perde Hickey per un facile layup, ma dall'altra parte Pepe risponde presente con due triple in fila (20-19 dopo 7'). Vencato trova Ghirlanda sotto canestro per il vantaggio torinese, ma nel finale della prima frazione i gialloblù subiscono un mini break di 5-0. Il primo quarto si chiude sul 25-21 per Cantù.

I padroni di casa provano a mettersi in fuga spingendo Torino fino al -13 dopo due triple di Berdini (34-24 dopo 3' nel secondo quarto). Thomas mette a segno due punti per i gialloblù, ma dall'altra parte viene concessa un'altra tripla canturina, questa volta da parte di Burns (42-28 a metà secondo quarto). De Vico e Pepe trovano il fondo della retina dalla lunga distanza ma nell'altra metà campo la difesa gialloblù continua a fare fatica a contenere l'attacco brianzolo (51-37 a 2' dall'intervallo). Torino torna sul -10 grazie alle giocate di Pepe (un assist da highlight per Thomas e poi due punti in layup): all'intervallo il punteggio è 53-43 a favore di Cantù.

Nei primi minuti del terzo quarto le due squadre si scambiano punti e il divario rimane pressoché costante. I gialloblù provano ad accorciare le distanze con Kennedy ma Young dall'altra parte segna la tripla del 62-51 dopo cinque minuti nel terzo periodo. Thomas trova due punti in transizione, ma Baldi Rossi dall'arco spinge di nuovo Torino sul -13. Buoni spunti da Ghirlanda negli ultimi minuti del terzo quarto con una buona lettura per due punti facili di Cusin e poi uno sfondamento subito. Kennedy segna per tornare sul -10: il terzo quarto si chiude sul 69-59.

In avvio di ultimo quarto la Reale Mutua trova punti da Thomas per riportare lo svantaggio in singola cifra (71-63 a 8 minuti dalla fine). Schina appoggia al tabellone il canestro del -6. Hickey trova una tripla di puro talento ma arriva subito la risposta di Pepe con una tripla per rimanere in scia. De Vico fa 2/2 in lunetta per il -5 gialloblù a 6 minuti dalla fine (75-70), ma Hickey continua a far male alla difesa torinese segnando un'altra bomba. Una brutta palla persa gialloblù lancia il contropiede canturino fino alla schiacciata di Nikolic. Torino perde il focus e Cantù ne approfitta per affondare un parziale pesantissimo: a 4 minuti dalla fine la Reale Mutua è sotto di 16 punti (86-70). Coach Ciani chiama timeout, Schina e Pepe provano a rosicare qualche punto di svantaggio (88-76 a 2 minuti dalla fine) ma il margine creato da Cantù è troppo ampio da poter recuperare nel finale: finisce 96-83.

Coach Ciani in sala stampa nel postpartita: "Il risultato premia la squadra che si è dimostrata più forte delle due e che ha meritato la vittoria. Sicuramente ci è mancato qualcosa per competere completamente con i nostri avversari, ma è stata una partita nella quale siamo stati in grado, nonostante l'emergenza infortuni, di giocare un'eccellente partita per larghi tratti, dal punto di vista tattico e dell'intensità. Questo significa che la squadra sta crescendo. Ovviamente ci dispiace aver perso, avremmo voluto vincere ed essere primi della classe, ma se ci fermassimo al risultato e non valutassimo la prestazione commetteremmo un errore. Dobbiamo invece prendere quello che abbiamo visto di positivo per continuare nel nostro percorso di crescita."

ACQUA S. BERNARDO CANTU' - REALE MUTUA TORINO 96-83 (25-21, 28-22, 16-16, 27-24)

Cantù: Baldi Rossi 11, Berdini 8, Nikolic 9, Nwohuocha ne, Tarallo, Meroni, Bucarelli 18, Hickey 21, Burns 12, Young 17, Clerici ne, Greppi ne. Allenatore: Cagnardi. Assistenti: Costacurta, Sacchetti.

Torino: Kennedy 12, Thomas 14, Vencato 2, Ghirlanda 2, Schina 4, Fea ne, Poser ne, Osatwna ne, Marrale ne, De Vico 16, Cusin 8, Pepe 25. Allenatore: Ciani. Assistenti: Iacozza, Siragusa.