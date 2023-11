Rey Sciutto da TikTok alla settimana dell'arte: "Ben vengano troppi eventi, vuol dire che la città è viva"

Art sharer, art influencer, divulgatore artistico. I modi per definire Rey Sciutto sono tanti: “Nella sua semplicità credo che il termine migliore per descrivere quello che faccio sia storico artistico” commenta lui.

Classe 1997, bolognese, ha iniziato a muovere i primi passi sui social nel 2018 con il primo canale AllRey, dopo aver rebrandizzato il suo lavoro è approfato su Instagram e TikTok, ottenendo un successo da migliaia di follower.

In questi giorni, è a Torino per seguire la settimana dell’arte contemporanea.

“Sono andato a Paratissima e ho fatto un salto ad Artissima, sto visitando Mirò. Domenica proverò ad a The Others”.

Ci sono forse troppe cose da vedere?

“Troppe cose vuole dire molta offerta. È un’arma a doppio taglio forse. Ma per così si ha un’ampia scelta. Ben venga il troppo, vuol dire che la città è viva”.

I giovani si interessano all'arte contemporanea o a quella classica?

"La sensazione generale è che i giovani non si interessano proprio all’arte. Se dovessi scegliere credo che siano più interessati alla classica o a quella moderna fino a Klimt, indicativamente. Qualcosa che sia figurativo e identificabile. Ma è normale - aggiunge - non tutti hanno studiato storia dell’arte, quindi un cesso di Duchamp resta un cesso. Ma se c’è un’immagine che rimanda a quanto appreso in precedenza, in un contesto di vita quotidiana, è più facilmente apprezzabile. Non se ne fa una colpa”.

"Il ruolo di chi fa comunicazione come me è di avvicinare con un’esca sottoforma di qualcosa di molto conosciuto, che tutti possono comprendere, come ad esempio la Gioconda, e da lì attrarre le persone che si affezionano a chi glielo spiega in maniera giocosa e divertente".

In Italia sulla cultura si investe ancora troppo poco?

"Eè evidente. Abbiamo 58 siti UNESCO, due più della Cina che è trenta volte l’italia. La Bulgaria ha speso più di noi e ha 10 siti UNESCO. In generale abbiamo speso meno della media europea. Benigni diceva che se non ci fossero stati Meucci o Edison avrebbero invitati la lampadina o il telefono qualcun’altra lo avrebbe fatto. Ma se non ci fossero stati Leonardo o Manzoni non avremmo avuto il Cenacolo o I promessi sposi. Se perdiamo questi capolavori, li abbiamo persi per sempre”.

Posti da visitare a Torino in agenda?

“Visiterei sicuramente di nuovo il borgo medievale e il Museo Cesare Lombroso”.