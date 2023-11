Fiavet Piemonte: il workshop su internet e turismo è una finestra sulla nostra epoca

Quello tra internet e le nostre vite è un rapporto tanto radicato quanto complesso e che, proprio per la sua natura così articolata, merita una riflessione. Nell’epoca attuale è piuttosto complicato imbattersi in un aspetto della nostra vita che non sia permeato dalla presenza della rete. Vale per tutto, anche e soprattutto per il lavoro, ma è altrettanto doveroso sottolineare come in alcuni settori l’influenza di internet sia più preponderante di altri, e se a volte in questo senso i risvolti sono stati negativi, perlopiù il web rappresenta una risorsa da potere e dover sfruttare.

Il workshop organizzato da Fiavet Piemonte, in collaborazione con TryaTrip, nasce da queste premesse e si pone l’obiettivo di avvicinare i professionisti del settore del turismo al mondo dei social media, in particolare chi appartiene a epoche diverse, fatte di agenzie viaggi e riviste.



L’evento, andato in scena lo scorso 27 settembre, ha avuto la durata di circa due ore e si è concentrato primariamente sull’aspetto comunicativo legato ai viaggi. Se la primissima parte è stata appunto dedicata agli assiomi della comunicazione per poi spaziare su tematiche essenziali come la brand identity o la brand awareness, la seconda metà del workshop ha virato sul versante social, rimarcando l’importanza che la conoscenza di queste piattaforme ricopre al giorno d’oggi e analizzandone le componenti più importanti, dall’influencer marketing ai cosiddetti Big Three.

In generale, come già accennato, l’obiettivo è stato quello di dispensare consigli su come sfruttare i social e la comunicazione digitale per promuovere e valorizzare il proprio business.D’altronde, Tryatrip è un progetto di Paola Bertotto e Luca Lavezzaro nato con l’obiettivo di condividere le esperienze di viaggio proprio attraverso i mezzi tecnologici di oggi, sfruttando immagini e video in grado di raccontare l’amore per il turismo.

In caso ce ne fosse bisogno, questo progetto dimostra quanto l’utilizzo di internet sia ormai una necessità centrale in ogni aspetto delle nostre vite. Come il settore turistico infatti, tanti altri campi sono influenzati inevitabilmente da quello che è a tutti gli effetti il protagonista dell’epoca in cui viviamo.



Soprattutto nella quotidianità, l’evoluzione del web ha avuto un impatto incalcolabile. Basta pensare alla quantità di informazioni a cui si ha accesso, sia che si parli di notizie in tempo reale in tutto il mondo, sia che si parli di consigli sulla prossima meta turistica da visitare, oggi internet dà le risposte che si cercano in pochi semplici gesti.

La realtà è che oggi sarebbe inimmaginabile acquistare un prodotto su Amazon senza prima leggere molteplici recensioni, giocare senza essersi accertati che il proprio casinò online di riferimento soddisfi tutti i requisiti più importanti o comunicare con i colleghi di lavoro senza Outlook, Gmail o Teams. Internet è alla base di quasi ogni attività che svolgiamo giornalmente, affermandosi come un mezzo assolutamente necessario per districarsi al meglio nell’epoca odierna.

Anche l’intrattenimento è cambiato e oggi, oltre a televisione e radio si ha la possibilità di guardare video di ogni genere su Youtube, ascoltare podcast specifici che interessano l’ascoltatore tramite Spotify o Spreaker e guardare film, serie tv e documentari dove e quando si vuole utilizzando servizi come Netflix o Prime.



È poi scontato dirlo ma anche il mondo lavorativo è mutato profondamente negli ultimi anni. A livello di comunicazione infatti, gli strumenti che mette a disposizione il web sono molteplici ma soprattutto efficienti, ormai si può tranquillamente lavorare da casa, sostenere esami online o partecipare ad importanti riunioni anche se si è lontani dall’ufficio.

Con l’arrivo di internet le nostre vite sono cambiate inesorabilmente ed è plausibile che continueranno a farlo, in modi che forse oggi non possiamo nemmeno immaginare. Impadronirsi di questo mezzo, quindi, non è più una semplice opportunità da cogliere ma una necessità da soddisfare.