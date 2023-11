Cavour sale in sella, raccordando la via della Pietra con la via delle Risorgive

Il progetto prevede un raccordo tra le vie della Pietra e delle Risorgive ed è stato premiato dalla Città metropolitana di Torino. L’ente ha stanziato un milione di euro per una serie di interventi per rinforzare la rete di ciclabili del territorio, in modo da migliorare i collegamenti fra i centri abitati, le stazioni ferroviarie e i nodi di interscambio, garantendone il raggiungimento e la valorizzazione. Tra i vincitori del finanziamento anche il Comune di Cavour.

I lavori coinvolgeranno i territori di Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour e Villafranca Piemonte, con Cavour come Comune capofila. “L’idea è di collegare le due piste ciclabili esistenti – spiega il Sindaco, Sergio Paschetta –, la Via della Pietra e la Via delle Risorgive, andando a generare un anello continuo”. La prima ciclabile, completata solo pochi giorni fa, collega Barge a Bricherasio, attraversando Bagnolo Piemonte, Bibiana e Campiglione Fenile; la seconda invece collega Airasca a Moretta, attraversando Cercenasco, Scalenghe, Vigone e Villafranca Piemonte. Al momento non ci sono ancora certezze sui tempi. “Sarà un intervento lungo, realizzato probabilmente a lotti – precisa Paschetta –: lo riteniamo di particolare rilevanza non solo per la promozione del turismo e del tempo libero, ma anche per incentivare e favorire la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, salutare e a basso impatto ambientale”.