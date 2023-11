Basket, Reale Mutua ancora imbatutta in casa: vittoria contro la Novipiù Monferrato

La Reale Mutua Torino rimane imbattuta al Pala Gianni Asti: dopo la sconfitta rimediata a Desio contro Cantù, la squadra gialloblù ritrova la vittoria tra le mura amiche contro la Novipiù Monferrato Basket. Il risultato finale dice 112-98 per la formazione torinese. Reale Mutua che conquista quindi la sesta vittoria in otto partite di campionato.

Coach Ciani decide di partire con il quintetto formato da Vencato, Kennedy, De Vico, Thomas e Cusin. Coach Di Bella risponde con Calzavara, Kelly, Pepper, Zucca e Poom.

In avvio di gara la Reale Mutua sfrutta un'ottima partenza di Kennedy, autore dei primi sette punti gialloblù. L'attacco ospite fa fatica a mettersi in ritmo mentre dall'altra parte Vencato e De Vico colpiscono dall'arco per completare un parziale di 13-3 dopo 3 minuti, costringendo coach Di Bella al primo timeout. Al rientro in campo Calzavara e Pepper segnano da tre per accorciare sul 15-11. Un'ottima lettura di Vencato porta a due punti facili di Cusin, poi il centro gialloblù ricambia il favore servendo un assist per il suo playmaker (21-15 per Torino dopo 7 minuti di gioco). L'asse play-pivot gialloblù funziona molto bene e Torino allunga sul +8. Zucca va nuovamente a segno dalla lunga distanza, ma Schina segna un canestro dal mid-range per chiudere il primo quarto sul 32-25.

Proprio il playmaker gialloblù apre il secondo quarto con un altro tiro segnato, poi Pepe colpisce da tre per il primo vantaggio in doppia cifra per la Reale Mutua (37-25 dopo 2' nel secondo periodo). Torino continua ad allungare grazie ad un ispirato Kennedy: dopo 5 minuti nel secondo quarto i gialloblù sono avanti 44-25 (parziale di 12-0). Torino si porta anche sul +24 (49-25). Monferrato prova a rientrare in partita generando un parziale di 7-0 grazie a un gioco da quattro punti di Zucca e una tripla di Pepper. Si va all'intervallo lungo sul +16 per Torino: 60-44.

Non rientra bene in campo la Reale Mutua che inizia la seconda metà di gara con qualche pallone perso di troppo: Monferrato rientra fino al -10 e coach Ciani chiama timeout (62-52 dopo 3' nel terzo quarto). Dopo la sospensione i gialloblù reagiscono creando un parziale di 7-0, ma questo non basta per creare un vantaggio rassicurante, con gli ospiti che non mollano e rimangono in partita. Il terzo quarto si chiude con Torino avanti di otto lunghezze: 79-71.

Torino vede il proprio vantaggio ridursi nuovamente in avvio di ultimo quarto, con Monferrato che trova il -5 con una tripla di Calzavara (84-79). Pepe va fino in fondo e trova il nuovo +7, ma dall'altra parte ancora Calzavara realizza un gioco da quattro punti: Monferrato torna quindi a un solo possesso di distanza (86-83). Kelly realizza la tripla del pareggio sull'89-89, costringendo Torino ad una volata finale combattuta. Vencato trova un gioco da tre punti, poi De Vico segna la tripla del +6 gialloblù (99-93 a 3 minuti dalla fine). Coach Di Bella chiama timeout, ma Torino continua il suo parziale portandosi sul +8 dopo un layup in contropiede di Vencato. Kelly non molla e segna la tripla del -5 a due minuti dalla fine. Schina in lunetta fa 2/2 per il 105-98 a 1:30 dalla fine. Schina e Cusin mettono il punto esclamativo: vince Torino 112-98.

Coach Ciani in sala stampa: "Partita che, nel bene e nel male, assomiglia a quella di sette giorni fa contro Vigevano. Bene sotto l'aspetto della produttività offensiva, abbiamo mosso la palla, abbiamo trovato con continuità il canestro, mentre siamo stati meno continui nell'altra metà campo e quindi lontani dagli standard difensivi ai quali vogliamo ambire. Ma l'obiettivo di oggi era tornare alla vittoria. Siamo riusciti a condurre in porto questa partita ed era importante tenere imbattuto il nostro terreno di gioco, mantenendo il passo delle nostre dirette avversarie."

REALE MUTUA TORINO - NOVIPIU' MONFERRATO BASKET 112-98 (32-25, 28-19, 19-27, 33-27)

Torino: Kennedy 20, Thomas 10, Vencato 19, Ghirlanda, Schina 16. Fea, Poser ne, Osatwna ne, Marrale ne, De Vico 19, Cusin 12, Pepe 16. Allenatore: Ciani. Assistenti: Iacozza, Siragusa. 2P: 30/40 (75%). 3P: 11/24 (46%). Rimbalzi: 34 (Cusin 9). Assist: 24 (Vencato, Cusin 7).

Monferrato: Kelly 21, Castellino 3, Fabi ne, Martinoni ne, Fantoma 10, Baj, Pepper 21, Pianegonda, Poom 6, Calzavara 21, Zucca 16. Allenatore: Di Bella. Assistenti: Cova, Baudino.